Valitsusjuht selgitas, et riikliku julgeolekunõukogu otsuse kohaselt tuleb heidutus riigipiiril tõsta maksimumini. Samuti märkis ta, et Kreeka valitsus on rakendanud Euroopa Liidu lepingu artiklit, mille kohaselt tuleb EL-il võtta kasutusele ajutised meetmed toetamaks liikmesriiki, mis on silmitsi kolmandate riikide kodanike ootamatust saabumisest tingitud eriolukorraga, vahendasid Politico, Yle ja BBC.

Valitsuse pressiesindaja Stelios Petsas rääkis omakorda, et praegu saabuvad varjupaigataotlejad saadetakse võimalusel tagasi kohe ja ilma registreerimata.

Peaminister Mitsotakis teatas ka, et külastab Kreeka-Türgi maismaapiiri teisipäeval koos Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Charles Micheliga.

Valitsusjuht rõhutas, et illegaalselt riiki saabunud inimesed saadetakse tagasi. "Kreeka piirid on Euroopa välispiirid. Me kaitseme neid," märkis Mitsotakis Twitteris.

Charles Michel avaldas Twitteris toetust Kreeka püüdlustele Euroopa piire kaitsta ning mainis, et jälgib olukorda sündmuskohal.

Türgi poolele piiri on kogunenud tuhandeid migrante pärast seda, kui Türgi ametnikud eelmisel nädalal teatasid, et nad ei tegutse enam selle nimel, et takistada migrantidel Euroopasse pürgimist. Seda seisukohta kinnitas laupäeval ka president Recep Tayyip Erdogan. Ankara tuletas meelde, et Türgi territooriumil viibib juba varem 3,7 miljonit Süüriast saabunud põgenikku, ning teatas, et seoses olukorraga Süürias Idlibi provintsis ei tulda uute saabujatega enam toime. Varem on Türgi takistanud migrantidel ja põgenikel Euroopasse edasi liikuda lähtudes Brüsseliga 2016. aastal sõlmitud leppest.

Suurem osa piirile kogunenud inimestest on pärit Süüriast, Afganistanist ja Iraagist. Nende hulgas on palju väikeste lastega perekondi.

Kreeka võimude teatel registreeriti ööl vastu pühapäeva 9600 piiriületuskatset, pühapäeva õhtuks oli neile lisandunud veel 5500 juhtumit. Umbes 500 migranti on saabunud paatidega Lesbose, Samose ja Chiose saarele, kus kohalikud inimesed on sageli üritanud neil randumist takistada.

Euroopa piiriagentuur Frontex kinnitas pühapäeval, et on saatmas Kreekasse lisavarustust ja piirivalvureid. "Frontex on tihedas kontaktis Kreeka võimudega seoses sellega, millist lisaabi me saame pakkuda," teatas Frontex.

Frontexi pressiesindaja sõnul jälgitakse tähelepanelikult ka olukorda Bulgaaria ja Türgi maismaapiiril.

Euroopa Komisjoni migratsioonivolinik Margaritis Schinas on kutsunud Süürias ja Türgis toimuvaga kokku ka EL-i liikmesriikide siseministrite erakorralise kohtumise.