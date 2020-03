Reinsalu lubab Kreekale ja Bulgaariale vajadusel Eesti korrakaitsjaid appi

Reinsalu rõhutas, et tähtis on Euroopa Liidu välispiiri kaitse ning väljendas täielikku toetust tegevustele, mida riigid välispiiri kaitseks peavad vajalikuks teha.

"Eesti on koheselt valmis arutama Kreeka ja Bulgaaria piirivalve abistamist nii varustuse kui ka korrakaitsjatega, kui riigid seda vajalikuks peavad," rääkis Reinsalu.

Eeldatavalt arutavad kujunenud kriisi Euroopa Liidu välisministrid erakorralisel ametlikul nõukogu istungil.

"Eesti liin on selge: Euroopa piire tuleb kaitsta. Tähtis on otsida koos Türgiga poliitilist lahendust, et 2016. aasta rändeleping EL ja Türgi vahel jätkaks täies mahus toimimist. 2015. aasta rändekriisi kordumist ei tohi lubada," lausus Reinsalu.

ÜRO rändeamet teatas pühapäeval, et Türgi maismaapiirile Kreekaga on kogunenud vähemalt 13 000 migranti.

Kreeka politsei kasutas laupäeval pisargaasi ja heligranaate, et tõrjuda migrantide korduvaid katseid jõuga üle piiri tungida.

Euroopa Liidu piirivalveamet Frontex teatas pühapäeval, et on seoses tuhandete migrantide kogunemisega piirile Türgiga kõrgendatud valvelolekus ja saadab Kreekasse lisajõude.