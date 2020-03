Uude koroonaviirusesse haigestunute arv maailmas on pühapäeva õhtu seisuga ületanud 88 000 piiri. Haigestunutest 3000 on surnud ja terveks on saanud peaaegu 43 000 inimest.

Neid, kes veel haiged on, on 42 500, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

Kui vaadata haigestumiste trendi, siis tundub, et tipp on juba läbitud ning praegused näitajad on võrreldavad 11. veebruari seisuga.

Kergelt haigestunuid on ligi 35 000 ning raskes või kriitilises seisundis on umbes 7500 inimest.

Pühapäeva õhtu seisuga on viirus registreeritud 67 riigis. Kõige enam on Aasias haigestunuid Hiinas, Lõuna Koreas ja Jaapanis. Siinpool maakera on kõige enam haigestunuid Itaalias, kus on rohkem kui 1500 haigusjuhtu, ja Iraanis, kus ametlikel andmetel on haigestunuid peaaegu 1000. Euroopas on suurema juhtude arvuga ka Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania.

USA-s on pühapäeva seisuga registreeritud 71 juhtumit.

Sel nädalal leidis kinnitust esimene koroonaviiruse juhtum Eestis. "Aktuaalne kaamera. Nädal" küsis sellega seoses inimestelt Eesti eri paigus, mida nemad selleks teevad, et ennast koroonaviiruse eest kaitsta.

Enamik inimesi kinnitasid, et viiruse vältimiseks pesevad nad käsi. Osa vastanutest püüavad tervist tugevdada vitamiinide ja normaalse toitumisega. Paar inimest aga väldivad ka reisimist kohtadesse, kus viirus võiks rohkem levida.

