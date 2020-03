Ministeerium soovitab viiruse riskipiirkonnas käinud õpilastel paariks nädalaks koju jääda

Haridusministeerium tuletab koolidele, õpilastele ja lapsevanematele meelde, et terviseameti soovitusel võiksid koolivaheajal koroonaviiruse suure levikuga riikides käinud õpilased paariks nädalaks koju jääda.

"Vaheaeg on läbi ja homme alustavad koolid uue hooga oma tavalist tööd. Möödunud nädalal diagnoositi Eestis esimene Covid-19 juhtum ja viiruse leviku takistamiseks peame kõik käituma teadlikult. Mõistlik on suhtuda viiruse ohtu tõsiselt. Seega soovitame koolidel võimaldada vahepeal riskipiirkonnas reisinud õpilastel 14 päevaks koju jääda," ütles haridusminister Mailis Reps.

"Koolid oskavad suurepäraselt kasutada kaasaegsed õpivõimalusi, et ka lühiajaliselt kodus viibivad lapsed saaksid saavutada ettenähtud õpitulemused. Samuti on see hea võimalus iseseisva õppimise oskuste rakendamiseks," lisas minister.

Ministeerium soovitab jälgida infot viiruse kohta terviseametist ja selle kodulehelt.

Veebruari viimastel päevadel diagnoositi ühel Eesti alalisel elanikul Covid-19 ja asuti aktiivselt tegelema viiruse leviku takistamisega.

Koroonaviirust tasub kahtlustada siis, kui on olemas nii äsjane reisikogemus haiguse levikupiirkonnast kui ka haigusele iseloomulikud sümptomid. Muul juhul võib olla tegemist Eestis praegu laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega. Viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid, eelkõige köha.

Riskipiirkonnad on praeguse seisuga haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) hinnangu alusel Hiina Rahvavabariik, Põhja-Itaalia (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piemonte regioonid), Iraan, Jaapan, Singapur ja Lõuna-Korea.