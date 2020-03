Terviseamet tegeleb kontaktsete väljaselgitamisega, võtab nendega ühendust ning annab vajalikud soovitused. Lähikontaktis olnute tervist jälgitakse aktiivselt ehk inimestel tuleb 14 päeva kodus viibida ja nende tervislikku seisukorda seirab terviseamet igapäevaselt.

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai ütles ERR-ile, et lisaks nakatunuga lennukis kontaktis olnute väljaselgitamisega teavitatakse ka Läti kolleeege, kes samuti selgitavad välja haigega Lätis kontaktis olnud isikud ning teavitavad neid.

Kadai kinnitas, et teisipäeva õhtu seisuga on haige tervislik seisund hea ning tõsist ohtu tema tervisele pole.

Teisipäevase seisuga on Eestis kinnitatud kaks koroonaviirusega nakatumise juhtu, esimene neist tuvastati 27. veebruari varahommikul Riiast bussiga Tallinnasse reisinud inimesel. Nakatanu viidi koheselt haiglaravile ning ta on praeguseks paranemas.

Teisipäevase seisuga on Eestis võetud 100 COVID-19 proovi, neist 98 on olnud negatiivsed. Terviseameti hinnangul on võimalik, et Eestis tuvastatakse turismi ja rahvusvahelise reisimise tõttu üksikjuhte, kuid väga oluline on võimalike juhtude ja nende kontaktsete kiire tuvastamine selleks, et tõkestada haiguse levikut.

Inimesed, kel on koroonaviirusega nakatumise põhjendatud kahtlus, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuande telefonile 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Koroonaviirust tasub kahtlustada juhul, kui inimene on viimase 14 päeva jooksul käinud haiguse riskipiirkonnas ja tal esinevad haigusele iseloomulikud sümptomid. Muul juhul võib olla tegemist Eestis laialdaselt leviva gripi või gripilaadse viirusega.

Lisaks hingamisteede haiguste sümptomitega inimestega lähikontaktist hoidumisele aitab nakkushaigustesse haigestumist vältida hügieenireeglite järgimine, mille väga oluliseks osaks on korralik ja pidev käte pesemine. Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta koheselt ühendust arstiga ning teavitada teda möödunud reisist.