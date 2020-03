Kirikud peatavad jumalateenistuste korraldamise

"Kirikute juhid toetasid üksmeelselt kogudustele antavaid juhiseid eriolukorras. Ja see puudutab jumalateenistuste ärajätmist või siis nende elektroonset ülekandmist, mis on lubatud. Kirikute uksed jäävad lahti, sest kirikutel ja usulistel ühendustel on meelerahu ja kindluse loomisel väga suur roll. Kuid avalikud jumalateenistused, mis on väga rahvarohked, siis nendel puhul jäävad uksed suletuks," rääkis rahvastikuminister Riina Solman ERR-ile.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma kirjutas sotsialameedias, et teenistuste pidamise keeld kirikutes tuleneb valitsuse kehtestatud eriolukorrast: "Eriolukord tähendab ka kõigi avalike ürituste ja rahvakogunemiste ära keelamist. Kuna jumalateenistusi otsesõnu eilses otsuses esmalt ei nimetatud ning mõiste "avalik üritus" jätab ruumi väga avaraks tõlgendamiseks, lootsime, et saame tegutseda edasi vähemalt kiriku juhtide korralduste kohaselt. Nii see paraku ei ole – jumalateenistuste pidamine ei ole lubatud."

Viilma lisas, et reede õhtul kogunenud Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtide ja volitatud esindajate nõupidamisel tõdeti, et seoses eriolukorraga, mis puudutab ka kõiki Eestis tegutsevaid kirikuid, tuleb koguduste ja kirikute asutuste tegevuses kehtestatud piirangutest tingimusteta lähtuda seni, kuni ei tule täiendavaid juhiseid või kehtib eriolukord.

"Kuna mõne nädala pärast saabuvad pühad, loodavad kõik kirikud, et sellega seoses on võimalik erijuhistest lähtuvalt neid tähistada. Kas see ka õnnestub, ei ole hetkel kindel. Praegu ei saa olla keegi üheski kirikus kindel, et pühi saab tavapärasel kombel tähistada. Kehtiv olukord on aga kehtestatud Eesti Vabariigi seaduse alusel ja kuulub tingimusteta järgimisele. Erandeid saab teha vaid eriolukorra väljakuulutanud Vabariigi Valitsus," tõdes Viilma.

EELK Konsistoorium otsustas reedel, et kogudustes tuleb jagada informatsiooni kristlikest raadiokanalitest (Pereraadio ja Raadio 7) ja koguduste internetilehekülgedest, kus eelnevalt salvestatud või ilma koguduse osaluseta toimuvaid jumalateenistusi üle kantakse.

Konsistoorium kinnitab ka inimestele, et neil säilib usuvabadusest lähtuvalt usutalitustel osalemise, pihi ja armulaua vastuvõtmise õigus, mille soovist saab anda koguduse õpetajale teada. Koguduse õpetajal tuleb korraldada armulaua jagamine oblaadi veini sisse kastmisega ja inimesele otse keelele asetamisega. Samas tuleb rangelt jälgida, et armulauariistad ja jagaja käed oleks eelnevalt puhtad, vajadusel desinfitseeritud. Kõik usutalitused tuleb korraldada selliselt, et on välistatud nakkusoht teistele inimestele, rõhutab EELK Konsistoorium.

Samuti tuleb kõikides kogudustes suhtuda kõrgendatud tähelepanuga sanitaar- ja hügieeninõuete täitmisse. Eriti puudutab see kirikusse või mõnda teise koguduse avalikku ruumi saabuvate või seal viibivate inimeste kätepesu või desinfitseerimise võimalusi, rõhutas konsistoorium.

"Samuti tuleb hoolitseda regulaarselt, vajadusel mitu korda päevas selle eest, et kõik kohad ja pinnad, mida inimesed sageli puudutavad, või esemed, millega inimesed vahetult kokku puutuvad oleks puhtad ja vajadusel desinfitseeritud. Kõigil peab olema kirikus turvaline," rõhutas EELK Konsistoorium.