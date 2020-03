Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõud õpetasid käte pesemist ja nohu-köha etiketti

Viiruste tipphooaja puhul korraldas tervishoiu kõrgkool avalikud kätepesu praktikumid. Eesmärk oli parandada haiguste leviku ennetustöö tulemust. Kätepesu harjutati nii turul kui ka suurtes kaubanduskeskustes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"No eks me idee saime koroona levikust ja paanikast. Tekkis kohvilauas selline mõte, et paljud teavad, et käsi tuleb pesta ja et see on oluline, aga kuidas pesta, seda oskust tuleks praktiliselt läbi mängida, siis tekib ka oskus õigesti käsi pesta," selgitas õppejõud Siret Läänelaid.

"Käte pesemine seebi ja veega käib täpselt samamoodi, et enne tuleb käed märjaks teha, tuleb võtta seep, seebiga käed kokku teha ja sama põhimõtetega 20 sekundit hõõruda, et kõik pinnad saaksid ilusasti puhtaks. Pärast tuleb korralikult ära loputada. Kui on desvahendiga, siis hõõruda ilusasti käe peal desvahend laiali ja hõõruda nii kaua, kuni see ilusasti käte peal ära kuivab," kirjeldas Läänelaid õiget kätepesu.

Käte pesemisel soovitavad tervishoiu kõrgkooli õppejõud vältida lohakust.

"Kõige suurem viga käte pesemise juures on see, et inimesed teevad seda kiirustades. Väga tihti nad võtavad natuke pesuvahendit, hõõruvad seda käte peale ja korraks panevad käed jooksva vee alla. Kõiki pindu ei jõua selle ajaga puhtaks pesta," tõdes Läänelaid.

Köhimise, aevastamise ja nohu puhul soovitatakse eelkõige kasutada ühekordset pabersalvrätti, mis tuleks pärast nuuskamist või köhimist ära visata, ning seejärel käsi pesta. Pabersalvräti puudumise korral võib Läänelaiu sõnul aevastada ka õlavarde.