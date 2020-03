Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on saanud esimesed pöördumised inimestelt, kes on soovinud tühistada oma reisi koroonaviiruse ohupiirkondadesse.

"Kuna teema on meie töö seisukohast alles hiljuti kerkinud, siis tarbijavaidluste komisjoni on pöördunud kaks inimest. Ühel juhul on avaldus puudutanud Hiina pakettreisist taganemist, teisel Põhja-Itaalia pakettreisist taganemist," ütles TTJA pressiesindaja Anne-Mai Helemäe neljapäeval ERR-ile.

Mõlemal juhul ei ole tarbija ja reisikorraldaja saanud kokkuleppele, kas reisist taganemise põhjuseks on ikka olnud sihtkohas või selle vahetus läheduses esinenud vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutanuks olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta, märkis Helemäe.

Lisaks on umbes 30 inimest küsinud TTJA-lt nõu oma õiguste kohta. Need on puudutanud nii pakettreise, üksikuid reisiteenuseid kui ka reisikindlustust. Pöördujate hulgas on olnud ka neid, kelle reisisihtkohaks oli Põhja-Itaalia.

Ameti kodulehel olevate selgituste kohaselt on Euroopa Liidus kehtiva pakettreiside regulatsiooni kohaselt reisijal ja reisikorraldajal õigus lõpetada pakettreisileping enne pakettreisi algust lõpetamistasu maksmata, kui sihtkohas või selle vahetus läheduses esinevad vältimatud ja erakorralised asjaolud, mis mõjutavad olulisel määral pakettreisi teenuste osutamist või reisijate vedu sihtkohta. Sellisteks asjaoludeks võivad olla näiteks sõjategevus või muud tõsiseid julgeolekuprobleemid nagu terrorism, märkimisväärsed ohud inimese tervisele nagu raske haiguse puhang reisisihtkohas, või loodusõnnetused nagu üleujutused, maavärinad, või ilmastikutingimused, mis muudavad võimatuks reisida sihtkohta turvaliselt pakettreisilepingus ette nähtud viisil.

"Võttes arvesse terviseameti ja välisministeeriumi hoiatusteavet, võib reisijal tekkida õigus pakettreisist taganeda ja saada tagasi kogu reisitasu, kui reis kulgeb või läbib mõnda riskipiirkonda või riiki, kuhu reisimist välisministeerium ei soovita. Ka reisikorraldajal võib tekkida õigus selline pakettreis ära jätta, makstes reisijatele tagasi kogu reisitasu," öeldakse TTJA selgitustes. Otsus reisilepingust taganemiseks tuleks teha umbes kaks nädalat enne reisi.

"Kui pakettreisileping lõpetatakse sihtkohas või selle vahetus läheduses valitsevate vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu, siis ei teki pooltel õigust nõuda teineteiselt täiendavalt kahju hüvitist," seisab TTJA ülevaates.

"Kuivõrd tarbijavaidluste komisjoni (TVK) istungid ei ole veel toimunud, on raske ennustada nende tulemust. Siinkohal on oluline rõhutada, et TTJA arvamus ei ole tarbijavaidluste komisjonile või ka kohtule siduv. Nemad teevad oma otsuse sõltumatult. Kuid oleme selgitanud nii reisikorraldajatele kui ka tarbijatele, et mõlemad peavad arvestama asjaoluga, et TVK või kohtu otsuse tulem võib olla nii see, et reisijale tuleb kogu reistasu tagastada, kui ka see, et vältimatuid ja erakorralisi asjaolusid ei esinenud ja reisijal pole õigust kogu reistasu tagasi saada," ütles Helemäe.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet on kohtunud Eesti Turismifirmade Liiduga ning suhelnud eraldi ka erinevate reisikorraldajatega. "Neid kõiki oleme teavitanud ameti seisukohast. Nii reisijatel kui reisikorraldajatel oleme soovitanud jälgida terviseameti ja välisministeeriumi infot viiruse leviku, viirusest hoidumise ja reisimise kohta. Otsuse reisi toimumise või mittetoimumise kohta teeb ettevõtja ise. Samamoodi peab ka iga tarbija otsustama, kas loobub reisist või mitte," ütles ameti pressiesindaja.

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (EDCD) riskihinnangust lähtuvalt koroonaviiruse riskipiirkondadeks kuulutatud Hiina Rahvavabariik ja Põhja-Itaalia Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piemonte regioonid, Iraan, Jaapan, Singapur, Lõuna-Korea.