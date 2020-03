Vatikan teatas reedel, et linnriigi tervishoiuteenistuse hoole all olev patsient on nakatunud koroonaviirusega.

Vatikani pressiesindaja Matteo Bruni sõnul avastati juhtum neljapäeval ning juhtunu tõttu on Vatikani kliinikutes alustatud ulatuslikku desinfitseerimist, vahendas Reuters.

Bruni lisas, et Vatikan on juhtumist teavitanud ka Itaalia tervishoiuametnikke.

Rooma-Katoliku Kiriku keskuseks olevas Vatikanis elab umbes 1000 kodanikku. Peamiselt on tegu katoliku vaimulike, mõnede tsiviilametnike ning šveitsi kaardiväelastega. Oluline on ka meeles pidada, et suur osa kõrgetest vaimulikest on suhteliselt eakad ehk kuuluvad koroonaviiruse riskigruppi.

Itaalia meedia teatas käesoleva nädala esimeses pooles, et hiljuti uuriti koroonaviiruse asjus ka paavst Franciscuse tervist ja nakatumist koroonaviirusega COVID-19 ei tuvastatud. Paavst Franciscus oli varem - ja esimest korda oma ametiaja jooksul - peatanud paastuaja pidamise seoses haigestumisega.