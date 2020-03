VKG-le mõjub nafta hinnasõda valusalt, kuid koondamisi veel ei kaalu

Sepa sõnul on VKG jaoks praegune olukord, kui OPEC-i maade ja Venemaa hinnasõda viis naftahinna järsku langusesse, raske, sest enamik ettevõtte tuludest sõltub maailmaturu hindadest.

VKG on taoliste olukordade jaoks sõlminud riskimaanduslepingud ning see aitab praeguses olukorras hoiduda äkilistest otsustest, kuid lõpmatuseni ei aita ka need lepingud,

"Oleme olnud piisavalt ettenägelikud, et umbes pool oma tootmismahtudest kindlustada selliste hinna kukkumiste vastu läbi tulevikutehingute. Vaatamata sellele see mõjub meile valusalt. Kui langus jätkub või jääb turgudele pikemaks ajaks, siis oleme sunnitud hakkama mõtlema selle peale, et vähemefektiivsed tootmisüksused sulgeda," rääkis Sepp, ja lisas, et see tähendab ka koondamisi.

Sepp selgitas, et riskimaanduselemendid tagavad selle, et ettevõttel oleks piisav rahavoog kulude katmiseks, kuid kahjumit need ei kata.

"Tootmine muutub kahjumlikuks siis, kui kulud ületavad tulud, ja täna ei ole see veel kätte jõudnud. Kui naftahind veel paarkümmend protsenti langeb, siis jõuame selleni, et tootmine muutub kahjumlikuks," märkis ta.

Brendi toornafta tulevikutehingute hind langes ööl vastu esmaspäeva 33,96 dollarini barrelist. Sepa sõnul on nende jaoks kriitiline vahemik 25 kuni 30 dollarit barrelist, kui hind langeb alla selle, tuleb hakata tegema otsuseid, millised tootmisüksused jätkavad ning millised peab sulgema.

"Selliseid otsuseid ei tehta üleöö. Kui on selge, et hind jääb selliseks pikemaks ajaks, siis peab otsuseid tegema hakkama. Sulgemisi ei ole jõudnud arutada, sest on alles esimene päev. Tõenäoliselt läheb nädalaid aega enne, kui (sulgemise ja koondamiste) otsuseid hakatakse vastu võtma," lausus Sepp.

Sepa sõnul on ettevõtte finantsseis praegu "soliidne", sest viimaste aastatega on kogutud piisavalt puhvrit, et taolisi keerulisi olukordi üle elada. "Eks pilt saab iga päevaga selgemaks, aga turul on pidevalt kiired muutused. Eks ühel hetkel läheb valu nii suureks, et tuleb midagi ette võtta," märkis ta.

VKG-l on praegu umbes 1700 töötajat. Lähima paari nädala jooksul koondamisotsuseid kindlasti ei tehta, ütles Sepp. "Kui palju koondatakse, sõltub sellest, millised tootmisüksused sulgetakse, aga loodetavasti see nii kaugele ei lähe," lausus ta.

Lisaks õlile toodab VKG ka soojust ja elektrit. "Elektriturul see otseselt midagi ei muuda. Meie elektritoodang on õlitootmise kõrvalsaadus. Kui meil pole õlitoodangut, pole ka elektritoodangut. Soojatootmine on see, mida me peame igal juhul jätkama, et tagada tarbijatele vajalik soe," lausus Sepp.

Sepa sõnul loodetakse, et suured naftatootjad võtavad mõistuse pähe, sest hinnasõda pole kasulik neist kellelegi.

VKG kavatseb hinnalanguse ise üle elada ning riigi poole pole plaanis pöörduda "Hetkel ma arvan küll, et me saame selle olukorraga ise hakkama ja riiklikku abi ei oota," ütles Sepp.