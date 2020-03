Linnavalitsuse küsitluses osales ligi 1000 inimest, neist kaks kolmandikku ei soovi hooldekodu elumajade ja ühiskondlike hoonete lähedusse. Narvakad hääletasid puuetega inimesed karjääri taha tühermaale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Narva elanike hinnangul on just see parim koht psüühilise erivajadusega inimestele erihooldekodu rajamiseks. Lähim elumaja karjääri taga kilomeetri kaugusel, lähim kauplus ja apteek pooleteise kilomeetri kaugusel ning lähim raamatukogu kahe kilomeetri kaugusel. Piisavalt tore koht selleks, et puuetega inimesi endast võimalikult kaugel hoida.

"Kui me räägime erivajadustega inimestest, siis ega nemad ei peagi elama keset raekoja platsi. Mõte on selles, et neile oleks neile vajalikud teenused kättesaadavad jalgsi. Ja need neli asukohta, mis selles küsimustikus olid, mõned nendest on täiesti aktsepteeritavad. Aga jah, küsimuse püstitus, et kas lubada erivajadusega inimesi linna, on diskrimineeriv," nentis AS Hoolekandeteenused juhatuse liige Maarjo Mändmaa.

Linnavõim kinnitab, et kedagi pole diskrimineeritud ja küsitlusest selgunud elanike negatiivne hoiak on linnavalitsusele vaid soovituslik.

"Me ei järgi praegu täpselt neid 66 protsenti, kes hääletasid vastu. See ei tähenda, kui "Ei" öeldi, et me ehitama ei hakka. Me analüüsime küsitluse soovituslikke tulemusi, jätkame koostööd AS-iga Hoolekandeteenused ja otsus on alles ees," rääkis Narva sotsiaalabiameti direktor Jelena Vassiljeva.

Narva linnavalitsus esitleb küsitluse tulemusi AS-ile Hoolekandeteenused kahe nädala pärast toimuval volikogu sotsiaalkomisjoni istungil.