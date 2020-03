Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul ei hõlma Tallinna gümnaasiumidesse sisseastumiskatsed mitte ainult pealinna õpilasi, vaid ka mujalt Eestist tulevaid õpilasi.

"Analüüsides ja hinnates hetkeolukorda ning toetudes terviseameti soovitustele oleme otsustanud gümnaasiumidesse sisseastumiskatsed edasi lükata. Seeläbi kaitseme õpilaste tervist ja maandame võimalikke ohutegureid," selgitas Kõlvart.

Esimesed gümnaasiumide ühiskatsed olid planeeritud juba eelolevaks nädalavahetuseks.

"Meie sooviks on haiguse levikut ennetada, et ei tuleks tegeleda tagajärgedega. Tallinn on suurim omavalitsus, seepärast oleme otsustanud operatiivselt kasutusele võtta ennetavaid meetmeid viiruse tõkestamiseks," märkis Kõlvart.

"Samas me valmistume ka olukorraks, kus kõik koolid oleksid vajadusel võimelised üle minema mittestatsionaarsele õppele. Eranditeks on hariduslike erivajadustega koolid, mida me käsitleme eraldi, sest nende puhul me ei saa rääkida e-õppe võimalustest," ütles linnapea.

Juba varem teatasid seoses viirushaiguse COVID-19 levikuga Gustav Adolfi gümnaasium, Tallinna inglise kolledž, Tallinna reaalkool ja Tallinna 21. kool, et otsustasid 14. märtsile planeeritud ühiskatsete kirjalikud testid edasi lükata. 13. märtsile planeeritud 7. reaalklassi katsed lükati samuti edasi.

Lisaks nendele neljale koolile korraldavad tavapäraselt ühiskatsed Tallinna ühisgümnaasium, Westholmi gümnaasium ja Kadrioru saksa gümnaasium.

Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor Henrik Salum ütles kolmapäeval ERR-ile, et uut ühiskatsete kuupäeva pole praegu paika pandud, kuid seda tehakse kindlasti varsti. "Ootame ära linnapea käskkirja, siis saame edasi mõelda," lisas ta.

Salumi sõnul tehakse otsus esimesel võimalusel ja mitu nädalat selleks ei lähe.

Kesklinna koolide juhid kohtusid kolmapäeval Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajulaga. Salum ütles, et kohtumisel pigem kaardistati praegust olukorda ja võimalusi ning konkreetseid otsuseid ei tehtud. "Teavitame katsetel osalejaid kindlasti esimesel võimalusel," ütles Salum.

Tallinna kriisikomisjon arutas teisipäeval koolide valmisolekut viiruse leviku vältimiseks koolid e-õppele üle viia. Terviseamet soovitab koolid nakkuse leviku tõkestamiseks sulgeda siis, kui on tekkinud juba kohapealne viiruse levik.

Kõlvarti sõnul esialgu kõigi Tallinna koolide sulgemiseks vajadust ei ole, kuid kui õpilaste seas lisandub nakatunuid, siis teeb linn otsused koolipõhiselt.

"Haridusamet on juba alustanud ettevalmistusi, et vajadusel oleksid koolid valmis e-õppele üle minema. Lasteaedade puhul käsitleme võimalikke nakkusjuhtumeid rühmapõhiselt," märkis Kõlvart.

Tartu koolid alles arutavad asja

Tartu haridusameti juht Riho Raave ütles ERR-ile, et kuivõrd Tartus toimuvad gümnaasiumikatsed 17. aprillil, on veel aega olukorda jälgida ja hinnata.

"Oleme teadlikud, et olukord võib muutuda seoses koroonaviirusega, ja on võimalik, et meil tuleb selline otsus teha. Kuivõrd Tartus teevad katseid gümnaasiumid ühistöös, siis nad kogunevad järgmisel nädalal ja arutavad, mis katsetest saab. Haridusosakond siin väga ei dikteeri, küll aga oleme nõu ja jõuga abiks," rääkis Raave.

Aprilli keskele planeeritud katsed tähendavad, et edasilükkamisruumi väga ei ole. Katsete varasemaks toomist Raave sõnul siiski ei kaaluta.

"Väga palju ruumi ei ole, aga eks neid võimalusi kaalutakse ja võimalused leitakse," märkis ta.