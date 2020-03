Saksamaa kantsler Angela Merkel andis kolmapäeval mõista, et on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks valmis loobuma eelarvetasakaalu dogmast.

"Me teeme selles erakorralises olukorras, mida vaja, ja õnneks on Saksamaa suhteliselt tugev..., eks me lõpuks näe, mis meie eelarvest saab," ütles Merkel ja rõhutas, et kõige tähtsam on viirusest jagu saada.

Eelarvetasakaalu säilitamine on olnud Merkeli valitsuse tegevaim kampaaniaargument. Valitsus on lähtunud seisukohast, et kiiresti vananeva elanikkonnaga riigist oleks vastutustundetu koguda võlgu, mida peab hakkama tasuma üha kahanev tööealine elanike osa.

Nüüd on aga riigid hakanud koroonaviiruse leviku tõttu piire sulgema, ettevõtted hoiavad töötajaid kodus ja välistellimused langevad ära, mistõttu kõlavad üleskutsed, et valitsus peab majandusele appi tulema.

"Majandusele nagu Saksamaa oma, mis on ekspordist äärmiselt sõltuv, annavad globaalsed katsumused muidugi suurema hoobi kui sellisele, majandusele, mis on kontsentreeritud sisenõudmisele," tunnistas Merkel ja lubas ettevõtteid aidata.

Merkel ütles ühtlasi, et ekspertide hinnangul võib koroonaviirusesse nakatuda kuni 70 protsenti Saksamaa elanikkonnast ning rõhutas vajadust tugevdada viiruse levikut aeglustavaid meetmeid.

Saksamaal oli kolmapäevaks umbes 1300 nakatunut ning kaks surmajuhtumit. Valitsus on soovitanud kõigi enam kui tuhande osalejaga sündmuste tühistamist.

Tuleb mõista, et kuna viirus on kohal ning elanikkonnal puudub veel viiruse suhtes immuunsus, pole ei vaktsiine ega ravi, siis võib ekspertide sõnul nakatuda 60-70 protsenti elanikkonnast, ütles Merkel Berliinis toimunud pressikonverentsil.

Merkeli sõnul on prioriteediks viiruse leviku aeglustamine.

"Kõik tarvitusele võetavad meetmed on olulise tähtsusega, sest annavad meile aega. On oluline, mida me teeme, me ei tee seda asjata," lausus Merkel.