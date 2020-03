Vene irvhambad tegid prints Harryle Greta Thunbergina libakõne

Vene irvhambad kuulutasid kolmapäeval, et neil õnnestus panna prints Harry uskuma, et ta räägib Rootsi keskkonnaaktivisti Greta Thunbergiga, kirjutas ajaleht Sun.

"Need olime meie," ütles Vladimir "Vovan" Kuznetsov vastuseks AFP küsimusele, kas Briti tabloidi väide vastab tõele.

Suni jutu järgi pidas prints Harry Kuznetsovi ja Aleksei "Lexus" Soljaroviga kaks telefonivestlust.

"Vovani ja Lexusena" tuntud paaril on kombeks libakõnedega poliitikuid ja muid kuulsusi haneks tõmmata. Nende varasemate ohvrite hulgas on Türgi president Recep Tayyip Erdogan ja Briti peaminister Boris Johnson, kes küll naljamehi uskuma ei jäänud.

Harryga räägiti detsembris ja jaanuaris ning prints jäi uskuma, et räägib Greta Thunbergi ja tema isa Svantega. Ta avaldas Gretale toetust ja ründas USA presidendi Donald Trumpi kliimaseisukohti.

"Kahjuks juhivad maailma mõned väga haiged inimesed, nii et sinusugused ja teised nooremast põlvkonnast on need, kes asju muudavad," olevat Harry ajalehe väitel liba-Gretale rääkinud.

Libakõnede spetsialistid väidavad, et on petnud ära ka Elton Johni ja USA filminäitleja Joaquin Phoenixi.

Kõned postitatakse videoplatvormi YouTube kanalile.

Eelmisel kuul veensid nad USA demokraadist presidendikandidaati Bernie Sandersit, et ta vestleb telefonis Thunbergiga. Nad lubasid, et võivad korraldada muusikute Kanye Westi ja Billie Eilishi esinemise ("ühe laheda räpi") mõnel Sandersi kampaaniaüritusel.

"Nad oleksid nõus tegema midagi internetis?" tervitas pakkumist sel aastal demokraatide presidendikandidaadiks pürgiv Sanders.

Elton Johni veendi 2015. aastal, et ta vestleb Putiniga seksuaalvähemuste õigustest Venemaal. "See on suur privileeg... rääkida ühe kõige mõjukama inimesega terves maailmas," ütles laulja.

Putin helistas hiljem Eltonile päriselt.

Libakõnede tegijad rõhutavad, et nad ei tööta Putini heaks, et Lääne kuulsusi ja poliitikuid rumalast küljest näidata.