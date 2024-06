Briti välisminister langes libakõne ohvriks

Cameronil oli lühike videokõne Ukraina endise riigipea Petro Porošenkoga, kes oli riigipea aastatel 2014 kuni 2019. Hiljem tekkisid Cameronil aga kahtlused.

Pettus tehti avalikuks, et teavitada teisi ohu eest ja tagada, et videot ei manipuleerita ega kasutata ära, teatas Briti välisministeerium.

"Välisministri ja end Petro Porošenkona esitlenud isiku lühikese videokõne järel vahetati ka mitu sõnumit," märkis ministeerium avalduses.

"Ehkki videokõnes oli selgelt näha härra Porošenkot, tekkisid välisministril vestluse järel kahtlused. (Helistaja) küsis teiste kontaktandmeid ja välisminister lõpetas tärganud kahtluste tõttu vastamise," kirjeldas ministeerium.

"Ministeerium on nüüd asja uurinud ja võib kinnitada, et see ei olnud päris, sõnumid ja video olid pettus."

Avalduses ei täpsustatud, millal kõne aset leidis.

Kõrged poliitikud on ka varem libakõnede ohvriks langenud. Näiteks eelmise aasta sügisel avaldati lavastatud telefonikõne salvestis, kus Itaalia peaminister Giorgia Meloni vestles enda arvates Aafrika Liidu juhiga. Tegelikkuses Venemaa humoristidega rääkinud Itaalia peaminister tunnistas, et kõik on Ukraina sõjast väsinud.

Mullu oktoobris andis Eesti riigikantselei teada, et peaminister Kaja Kallasel oli septembris libakõne Aafrika Liidu esindajaga. Riigikantselei selgituse järgi räägiti telefonikõnes olukorrast Nigeris ja Saheli piirkonnas, samuti toidujulgeolekuga seotud teemadest, julgeolekust Euroopas, sealhulgas Venemaa sõjakuritegudest Ukrainas. Riigikantselei kinnitusel keskendus Kallas kontaktis Venemaa narratiivide ümberlükkamisele ning esitas Eesti ametlikke ja avalikke seisukohti.

Samasuguse vingerpussi ohvriks olid sattunud ka teised Euroopa poliitikud.