Läänemaa omavalitsused on vabanenud operatsioonisüsteemist Windows 7

"Ametnikel kasutame juba ammu Windows 10 nagu Riigi Infosüstemide Amet on soovitanud. See tegevus (linnavalitsuse arvutite uuendamine - toim.) oli ammu tehtud, aga osad allasutused, kellel ei olnud nii kriitiline see Windows 10, siis nendel on nüüd hiljuti sellega tegeletud aga ma ei näe eriti, et see oleks meil väga palju probleeme valmistanud," rääkis Haapsalu linnavalitsuse infotehnoloog Aimar Lints.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et kuna Lääne-Nigula vallas on peamiselt Windows 10 kasutavad rendiarvutid, siis ei ole Windows 7 toe lõppemine muret teinud. Allasutustes on siiski tänaseni alles mõned vana operatsioonisüsteemiga arvutid.

"Võib-olla me räägime kümnekonnast arvutist, mis on jäänud veel uuendamata ja mis järgmise hankega välja lähevad kasutusest. Praegu ka need, mis on kasutusel on just ainult selle funktsiooniga, et näidata kuskil projektoriga midagi seina peale või mis ei oma mingit olulist tähtsust," lausus Lõhmus. Vallavanem lisas, et omavalitsuse olulistes süsteemides vana tarkvaraga arvuteid ei kasutata.

Tarkvara ettevõte Microsoft lõpetas tänavu jaanuaris operatsioonisüsteemi Windows 7 turbeuuenduste väljastamise ja soovitas kasutajatel üle minna uuemale Windows 10 tarkvarale.