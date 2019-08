Algselt pidi Microsoft lõpetama operatsioonisüsteemi Windows 7 toetamise 2015. aasta jaanuaris. Siiski pikendas ettevõte toona tähtaega viie aasta võrra, mis omakorda tähendab, et uue aasta jaanuari keskpaigaga lõppeb niiöelda üleminekuperiood.

RIA intsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juhi Tõnu Tammeri sõnul tähendab Microsofti otsus lõpetada operatsioonisüsteemi Windows 7 toetamine seda, et seesuguse tarkvaraga arvutid ei saa enam alates uue aasta 14. jaanuarist uuendusi ega kriitilisi turvapaiku.

"Veelgi lihtsamalt öeldes, mida aeg edasi, seda vähem ta tegelikult on turvaline. Päev peale toe lõppu võib-olla minutite jooksul ei ole ju suurt vahet, aga kui seda kasutada edasi pikemalt, siis on suurem tõenäosus, et ilmneb mõni turvaviga, kustkaudu on võimalik isiku andmeid varastada, on võimalik krediitkaardiandmeid varastada või teha muidu küberpättusi" rääkis Tammer.

Tegelikult ei kasuta tarbija mitte ainult operatsioonisüsteemi, vaid ka erinevaid programme. Üldreegel on Tammeri sõnul see, kui Microsoft lõpetab toe pakkumise Windows 7, siis lõpetavad ka teised teenusepakkujad toodete toetamise selle programmi peal. "Lõpeb tugi kõikvõimaliku Office tarkvara osas, neid ei testita enam Windows 7-le tagamaks, et ta toimib. Täpselt samamoodi lõpetame ka meie DigiDoci arenduste tegemise ja testimise Windows 7-le."

RIA elektroonilise identiteedi osakonnajuht Margus Arm ütles, et Digidoci ehk ID-kaardi haldamise programmi toetamise lõpetamine Windows 7 peal tähendab näiteks seda, et dokumentide digiallkirjastamisel või krüpteerimisel võib esineda probleeme, mida enam kasutajatoe abiga lahendada ei saa.

See, kas ka Digidoc 4 toe pakkumine Windows 7 peal lõpetatakse kohe uue aasta 14. jaanuaril või veidi hiljem, on Armi sõnul veel lahtine.

"Me teame, et praeguse hetkega on umbes 70-73 protsenti arvutikasutajatest Windows 10 peal, umbes 20 protsenti on Windows 7 peal ja siis tulevad Mac ja Windows 8.1, et tegelt me näeme, et Windows 7 kasutajaid on praegu päris palju, et me ikkagi tahaksime jätkuvalt , et mingi aja oleks see süsteem ka Windows 7 peal toetatud," rääkis Arm.

"Kui me vaatame seda, kuidas 2014. aastal kadus ära Windows XP tugi Microsofti poole pealt, siis riigina pakkusime ikkagi aasta jooksul veel tuge ka Digidoc 3 tarkvarale, " märkis Arm.

Siiski soovitab RIA kõigil praegu veel Windows 7 operatsioonisüsteemide kasutajatel lähiajal üle minna uuemale süsteemile ehk näiteks Windows 10 peale, selleks, et olla kindel, et uuel aastal erinevate programmide kasutamisel ebameeldivaid üllatusi ei esineks.