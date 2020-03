Majandusanalüütikute hinnangul näitab tõusvate aktsiahindadega turu (nn bull market) lõpp ka laiemalt seda, et kunagisele finantskriisile järgnenud majanduse kasvamine on läbi saamas ning et langevate aktsiahindadega turg (nn bear market) võib kesta pikemat aega, vahendasid Wall Street Journal, Guardian ja Hill.

Tööstusindeks Dow Jones kukkus kolmapäeval 5,9 protsenti tasemeni 23 553,22 punkti. S&P 500 kukkus 4,9 protsenti ehk 2741,38 punktile. Tehnoloogiaindeks Nasdaq omakorda langes 4,7 protsenti tasemeni 7952,05 punkti. Dow Jones on näiteks 12. veebruariga võrreldes kukkunud juba 20 protsenti.

USA tähtsamate aktsiaindeksite järjekordne langemine sai kinnituse ajal, kui president Donald Trump oli parajasti Valges Majas kohtumas Wall Streeti tippjuhtidega. Sarnaseid kohtumisi on viimasel ajal toimunud veel seoses Trumpi administratsiooni sooviga USA majanduse seisu tugevdada.

"Enne koroonaviirust oli seis hea. Numbrid olid fantastilised. Nüüd oleme me komistuskivi otsa jõudnud. Me teeme midagi sellega, et sellest viirusest võimalikult kiiresti lahti saada," rääkis Trump kohtumisel. "Ma arvan, et nõudlus kasvab, kui see kadunud on."

Trump ei soovinud vastata küsimusele, et kas ta kaalub ka finantsabi löögi alla sattunud ettevõtetele näiteks lennunduses ja kildanaftatööstuses. Küll aga ütles ta, et annab plaanidest peagi teada. "Me peame lahendama probleemi, mille puhul neli nädalat tagasi keegi ei arvanud, et see probleemiks kujuneb," lisas ta.

Kohtumisel osalenud pangajuhid rõhutasid, et USA finantssüsteem on tugev. "See ei ole finantskriis," märkis näiteks Bank of America juht Brian Moynihan.

Majandusanalüütikud on veendunud, et langused aktsiaturgudel jätkuvad. "Ma ei prognoosi, et inimesed ostaksid olukorras, kus tornaado on veel aias pöörlemas," kommenteeris Moodys'e peaökonomist Mark Zandi, kelle arvates on majanduslangus USA-s tõenäolisem kui selle vältimine.

Föderaalreserv tuleb kokku järgmisel nädalal ning eelduste kohaselt kärbitakse intressimäärasid juba teist korda sel kuul, et innustada kulutamist ja investeerimist. Kuid ka see teade pole investoritele piisavat kindlust pakkunud.

Eriti tekitavad investorites muret, kuidas Valge Maja suudab tegelikkuses kriisiga toime tulla ja kuivõrd mõjutab seda kõike poliitiline patiseis Washingtonis. Näiteks Invesco juhtivstrateeg leidis, et investorid muretsevad, kas lõhestunud kongressis õnnestub üldse mingis plaanis kokkuleppele jõuda.

Mitmed majanduse elavdamiseks ja toetamiseks mõeldud sammud, millest Trump oma kolmapäeva õhtul tehtud telepöördumises rääkis, eeldavad praktikas kongressi heakskiitu. Suuremat rahastust ja tegutsemisvabadust võimaldaks eriolukorra kehtestamine, kuid selle sammu puhul kardab administratsioon, et see võib omakorda majandusele ja turgudele negatiivselt mõjuda.

Kõigele eelpool mainitule lisaks mõjutab turgusid see, mis praegu toimub naftahinnaga seoses.

JP Morgan Private Banki investeerimisspetsialist Patrick Schaffer selgitas, et investorid peaksid eeldama praeguse olukorra jätkumist. "Terava languse päevad vaheldumas terava tõusu päevadega. Selline piitsutamise tunne tõenäoliselt jätkub mõnda aega."

See tõdemus on kooskõlas näiteks asjaoluga, et veel kolm nädalat tagasi oli S&P 500 rekordiliselt kõrgel. Dow Jonesi puhul on viimase paari päeva jooksul olnud kuus päeva, kus on kukutud või kerkitud 1000 või rohkem punkti, varem on sellist asja juhtunud ajaloos kolmel korral.