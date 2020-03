Reede keskööl kehtima hakkavad reisipiirangud puudutavad täpsemalt Schengeni tsooni liikmesriike ehk suuremat osa Euroopa Liidust.

Reisikeelu alt jäävad näiteks välja EL-ist lahkunud Ühendkuningriik ning ka Iiri Vabariik, mis kuulub küll EL-i, kuid mitte Schengeni tsooni, vahendasid Axios, Reuters ja Vox.

Kaubandust 30 päeva pikkune Euroopa reisikeeld mõjutama ei hakka, vahendas Reuters.

"Piirangud peatavad inimesi, mitte tooteid," rõhutas Trump oma Twitteri-postituses.

Hoping to get the payroll tax cut approved by both Republicans and Democrats, and please remember, very important for all countries & businesses to know that trade will in no way be affected by the 30-day restriction on travel from Europe. The restriction stops people not goods. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2020

Trump andis ka teada majandust stimuleerivatest plaanidest, mille seas on näiteks madala intressiga laenud väikeettevõtetele, maksude maksmise edasilükkamine koroonaviirusest mõjutatud ettevõtetele ning üleskutse, et kongress kärbiks tööjõuga seotud maksukoormust. Nende plaanide reaalne teostamine sõltub suures osas kongressi heakskiidust.

Trump ei kuulutanud aga välja eriolukorda, mis oleks võimaldanud valitsusel kohest juurdepääsu täiendavatele ressurssidele.

"See ei ole finantskriis," ütles Trump. "See on vaid ajutine ajahetk, millest me saame üle üheskoos."

Koroonaviiruse pärast on USA-s edasi lükatud või tühistatud ka mitu rahvarohket üritust. Näiteks korvpalliliiga NBA peatas selle hooaja ja seitsme juhtiva tööstusriigi G7 välisministrite kohtumine toimub virtuaalselt.

Pöördumises (täismahus tekst) süüdistas Trump korduvalt välisriike selles, et COVID-19 on nüüdseks ka USA-sse jõudnud. Samuti kutsus ta seda "välismaiseks viiruseks" ning rõhutas, et alguse sai see Hiina Rahvavabariigist. "See on kõige jõulisem ja kõikehõlmavam jõupingutus seismaks vastu välismaisele viirusele," sõnas ta.

"Ma olen kindel, et jätkates nende karmide meetmete rakendamist vähendame me märkimisväärselt ohtu meie kodanikele ja lõpuks võidame selle viiruse," ütles Trump.

Trump kutsus ka eakaid inimesi vältima reisimist USA piirides. Veidi hiljem teatas Valge Maja, et 73-aastane Trump jätab "ettevaatusabinõuna" ära neljapäevale kavandatud sõidu Nevadasse ja Coloradosse.

Samuti väitis Trump, et USA on Euroopast paremini hakkama saanud ning et Euroopa Liit "kukkus läbi", kuna ei astunud piisavalt kiirelt vajalikke samme. Ta ütles, et Euroopa on näinud nii palju viirusejuhtumeid, kuna valitsused ei suutnud peatada reisimist Hiinast, kust COVID-19 epideemia alguse sai, ja teistest puhangukolletest.

Tund aega varem tehtud avalduses oli ta mõista andnud vastupidist. "Need keelud ei mõjuta mitte ainult tohutut hulka kaubandust ja laadungeid, vaid ka teisi asju, kui me heakskiidu saame. Me arutame kõikide asjade üle, mis Euroopast USA-sse tulevad," rääkis ta pöördumises.

USA välisministeerium soovitab hoiduda kõikidest välisreisidest

Ameeriklased peaksid uue koroonaviiruse leviku tõttu maailmas tõsiselt kaaluma kõikide välisreiside vajalikkust ja neist hoiduma, ütles välisministeerium kolmapäeva õhtul.

Maailmas on viirusse haigestunud üle 126 000 inimese, ohvrite arv on tõusnud 4600-ni.

Valge Maja on mures võimaliku eriolukorra mõjust majandusele

Trumpi on varem kritiseeritud, et ta on üritanud koroonaviiruse ohtu väiksemaks mängida, sest soovib rahustada ärevaid aktsiaturgusid.

"President tundub olevat rohkem mures suurte pankade, mitte ameeriklaste tervise pärast. Tundub, et president soovib pigem aidata naftaettevõtteid kui inimesi, kes kaotasid koroonaviiruse tõttu oma töö," märkis senati demokraatide liider Chuck Schumer.

USA-s on hetkel tuvastatud rohkem kui 1000 nakatumisjuhtumit, kuid tervishoiuekspertide hinnangul võib tegelik arv olla palju suurem, sest mitmel pool riigis pole endiselt piisavat võimekust kõiki vajalikke testimisi läbi viia.

Politico kirjutab oma administratsiooni allikatele viidates, et Trump ei soovi palju suuremat rahastust ja tegutsemisvabadust võimaldavat eriolukorda välja kuulutada, sest see oleks vastuolus tema varasema sõnumiga, et koroonaviirus ei erine palju tavapärasest gripist.

"Presidenti ei õnnestu veenda, sest [eriolukorra välja kuulutamine] oleks vastuolus tema sõnumiga, et see on gripp," rääkis Trumpiga kontaktis olev vabariiklane.

Samuti ollakse administratsioonis mures, et eriolukorra välja kuulutamisel oleks negatiivne mõju majandusele ja aktsiaturgudele.

Tervishoiueksperdid on viimasel ajal USA-s üritanud pidevalt vaidlustada mitmel pool meedias levivat väidet, justkui oleks koroonaviirus võrdsustatav tavapärase gripiga, ja juhtinud tähelepanu sellele, et tegemist on surmavama viirusega, mis on eriti ohtlik vanuritele ja krooniliste haiguste käes kannatavatele inimestele.

Eriolukorra väljakuulutamise puhul mingit tähtaega ei ole, kuid aruteludega kursis olevad allikad on öelnud, et Trumpi nõunikud ei esita oma lõplikku ettepanekut enne seda, kui presidendi väimees ja nõunik Jared Kushner on teemat kõigi osapooltega arutanud ja järeldused Trumpile esitanud.