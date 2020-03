Keskpank jättis püsivõimaluse intressimääraks -0,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti, ehkki osa analüütikuid olid oodanud intressilangetust.

ECB otsustas teha ajutiselt soodsamaks TLTRO III laenuprogrammi tingimused. "See toetab laenamist neile, kes on koroonaviiruse levikust enim mõjutatud, eriti väikese- ja keskmise suurusega ettevõtteid," teatas keskpank.

Lisaks sellele kulutab ECB tänavu osana varaostuprogrammist riigi- ja ettevõtete võlakirjade kokkuostmisele täiendavad 120 miljardit eurot.

ECB langetas ka kapitalipuhvri reegleid, et julgustada pankasid viirusekriisi ajal laenamist jätkama, ja muutis soodsamaks TLTRO III laenuprogrammi tingimusi. Keskpanga teatel lubatakse kapitalipuhvritel langeda ajutiselt alla lubatud määra.

Lagarde ärgitas valitsusi viirusešokiga tegelema

Lagarde ütles neljapäeval, et koroonaviiruse pandeemia on majandusele suur šokk, mis vajab valitsuste ja finantsliidrite koordineeritud vastust.

Ta kordas pressikonverentsil oma üleskutset valitsustele kasutada eelarvepoliitika võimalusi majanduse turgutamiseks ehk investeerida ja raha majandusse suunata.

"Koroonaviirus COVID-19 levik on olnud suur šokk maailmamajanduse ja euroala kasvuväljavaatele," ütles ta pressikonverentsil pärast ECB teadet uutest ergutusmeetmetest.

"Isegi kui see on lõpuks ajutine, on sellele märkimisväärne mõju majandustegevusele," märkis Lagarde.

"Väikefirmade toetamiseks palutakse valitsustel ja kõigil teistel poliitilistel institutsioonidel võtta aegsaid ja suunatud meetmeid," ütles ta.

"Eriti on vaja ambitsioonikat ja koordineeritud fiskaalpoliitilist vastust, et toetada ohus ettevõtteid ja töötajaid," ütles Lagarde.

Euroopa Keskpangalt oodati tegusid

Euroopa Keskpangalt (ECB) oodatakse neljapäeval, et see demonstreerib oma võimekust vastata koroonaviiruse kriisile ja toetada euroala majandust sarnaselt teistele keskpankadele, mis kriisi tõttu tegudele on asunud.

"Turgude langemine, firmade rahavoo kokkukuivamine ja finantsstabiilsuse ohtu sattumine COVID-19 tõve tõttu tähendab, et see on ECB presidendi Christine Lagarde'i "suur katsumus"," ütles Pictet Wealth Managementi strateeg Frederik Ducrozet.

"Turgudel on vaja kaitselülitit, mis töötab," lisas ta.

Enne ECB neljapäevast rahapoliitika nõukogu istungit on baasintressi erakorralistel istungitel langetanud juba Inglismaa Pank ja USA Föderaalreserv.

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) endine juht Lagarde võrdles teisipäeval Euroopa valitsusjuhtidega vesteldes praegust olukorda varasemate kriisidega nagu 2008. aasta rahanduskriis, ütles allikas EL-ist.

"Lagarde oli kaalutletud ja rääkis mõjust, mitte kollapsist," lisas allikas.

ECB hoiustamise püsivõimaluse intressimäär on juba -0,5 protsenti, mistõttu pole keskpangal palju ruumi kärpida intressi rohkem kui 0,1-0,2 protsendi võrra.

"Unustage intressid," ütles Allianzi peaökonomist Ludovic Subran Twitteris. "Kõik pilgud on tõelistel meetmetel finantssüsteemi kaitsepookimiseks: likviidsusabi, parem järelevalve ja sildmeetmed nõrkadele pankadele, mida mõjutavad laenutagasimaksete viivitused."

Analüütikud on pakkunud välja olemasoleva TLTRO kava sarnase plaani, mille järgi laenatakse pankadele tingimustel, mis on seda soodsamad, mida rohkem pangad reaalmajandusele laenavad.

ECB siseasjadega kursis olev allikas ütles AFP-le, et väikese- ja keskmise suurusega firmadele suunatud TLTRO laadne programm võib laual olla.