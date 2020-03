Koroonaviirusega seotud kriis on seni kõige raskemalt löömas hotellinduse ja toitlustuse sektorit. Hotellide ja restoranide liit pöördus ka valitsuse poole, et nende abiga kriisi leevendada.

Kuigi Tallinna lennujaamas on välja pandud desinfitseerimisjaam, kus reisijad peaksid saama ennast kaitsta koroonaviiruse leviku vastu, on lennureisijate arv kukkunud ja tõenäoliselt kukub edasi.

Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe sõnul toimub lendamine ja reisimine täna inertsist, kuid lendude vähenemine on vääramatu.

"Toimub kojupöördumine. See jätkub veel sellel nädalala ja järgmisel nädalal, aga järgmisest nädalast me näeme suuremat lendude tühistamist. Praegusel hetkel me näeme lendude tühistamisi kuni mai lõpuni. Aprill saab olema kindlasti kõige väiksem lendude arv ja mais juba sõltub asjaoludest," ütles ta.

Pärgmäe märkis, et Hiinas on suuremad lennujaamad kaotanud 85 protsenti oma mahtudest.

Tallinna Sadam tühistas kõik kruiisilaevade külastused maini. Samuti on vähenenud ka laevaturistide arv.

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm ütles, et märtsis on külastajate langus olnud 10 ja 20 protsendi vahel.

"Esimene kvartal tuleb suhteliselt normaalne üldkokkuvõttes, kuid tulevikus ma arvan, et langus süveneb. Teine-kolmas kvartal just reisijate äris tuleb tõenäoliselt suurema langustrendiga. Aga väga raske on seda prognoosida praegu," rääkis Kalm.

Ka hotellide täituvus on hüppeliselt kukkunud kuni 70 protsenti.

Eesti hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Maarika Liivamägi sõnul on olukord tõsiselt murettekitav. "Kui me praegu vaatame seda, mis toimub, kui välisnõudlus on täiesti ära kukkumas ja (juba) kukkunud, siis pilt on üsna tõsine. "Kui üldse keegi ei liigu või ei tule, siis lihtsalt ei olegi kliente," rääkis Liivamägi.

Ka restoranidel on väga raske ja inimesed on vähendanud väljas söömist.

"Tuleviku broneeringud hetkel näevad välja täis tühistamisi. Täis äraütlemisi. Ühtegi uut broneeringut hetkel peale ei tule," ütles Liivamägi.

Liivamäe sõnul on keeruline öelda, kui palju võib sellises olukorras inimesi töö kaotada. "Aga kui tellimusi ei ole ja kliente ei ole, võite ise järeldusi teha

Hotellid pöördusid abi saamiseks ka valitsuse poole, kes lubab neid abistada.

Majandusminister Taavi Aasa sõnul võivad kõne alla tulla pangagarantiid ja maksuajatused. Kui palju raha on riik nõus ettevõtjate abistamiseks eraldama, Aas öelda ei osanud.

"Täna on kindlasti selliseid numbreid vara nimetada, sest me isegi ei oska öelda seda, kui kaua see kriis võib kesta," märkis ta.