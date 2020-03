Perearst lükkas ümber sotsiaalmeedias levivad koroonaviirusega seotud müüdid

Viimastel päevadel on sotsiaalmeedias üks levinumaid soovitusi see, et koroonaviirust saab testida nii, et hoida endal kümme minutit hinge kinni. Kui inimene suudab hinge kinni hoida nii, et see ei aja köhima, siis on inimene terve.

"Loomulikult on see täielik jama. Fibrooskude on tõlkes armkude. Armkude ei teki üleöö ja ta ei teki nii, et me ei tea seda ja hinge kinni hoidmisega ei saa seda diagnosida. Koroonaviirust saab välistada testiga, kui selline kahtlus on," kommenteeris Joller. Ta lisas, et see, kui inimene suudab hinge kinni hoida, ei tähenda automaatselt, et tema kopsud on terved.

Sama postitus sotsiaalmeedias soovitab veel, et iga 15 minuti tagant lonksu vee joomine loputab viiruse makku, kus see siis maohappes hävineb.

Joller selgitas, et tegelikult suundub koroonaviirus Covid-19 peamiselt kopsu ja vee joomisega sellest lahti ei saa.

Samuti levib müüt, et kange alkohol tapab koroonaviiruse. Joller lükkas ka selle väite ümber.

Jolleri sõnul ei aita ükski loodusravitoode ega preparaat viirusest hoiduda. Seda aitavad tervislikud eluviisid, haigetega kokkupuute vältimine, käte pesemine.

Perearst aga kinnitas, et osad kaitsemaskid aitavad viiruse levikut takistada. 100-protsendilist kaitset maskid siiski ei anna. Joller märkis, et näiteks tervishoiutöötajad peaksid kaitsemaski kandma, kuna puutuvad kokku väga paljude võimalike haiguskandjatega.