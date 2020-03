Inspektsioon: kaitsemaskide kokkuostmine paneb ehitajate tervise ohtu

Igapäevases töös ehitus- , pahtli- või puidutolmuga kokku puutuvad ehitajad riskivad maskide puududes ohtlike kopsukahjutustega, kui tolm ladestub hingamisteedesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant Rein Reisberg ütles "Aktuaalsele kaamerale", et tolmumaske on kolme kaitsevõimega ning bakterite ja viiruste vastu kaitseb neist vaid üks, millel on tugevaim kaitsevõime.

Ehitustöödel kasutatakse sellist maski juhtudel, kui tolmukontsentratsioon on väga suur. Põhiliselt kasutatakse ehitus- ja puidutöödel nõrgema kaitsevõimega maske, mida on hakatud kokku ostma.

"Sellist kogemust on siin olnud. Kõigepealt küsiti ehitaja käest, miks sul seda vaja on. Kui saadi teada, et lihvimistöödel, siis küsiti mitu - üks või kolm, ei räägita suurtematest numbritest. Eks siin löögi all olegi need väiksemad ettevõtted, kes on harjunud sellega, et nad lähevadki poodi ja ostavad nii palju kui vaja. Suurtematel on ehk mingid oma varud olemas," rääkis Reisberg.