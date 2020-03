Igapäevaseks toimimiseks vajalike isikukaitsevahendite ja ravimite varud on haiglatel küll suures plaanis olemas, kuid igapäevaselt otsitakse ka uusi tarnijaid, sest kohati on varustamisel tõrkeid.

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) on haigla igapäevaseks tööks vajalike vahendite ja ravimivarude küsimusega tõsisemalt tegelenud juba jaanuari keskpaigast alates, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Haigla infektsioonikontrolli talituse juht Mait Altmets ütles, et varude tase peab võimaldama haiglal ka tarneraskuste ilmnedes vähemalt kaks kuud tavapäraselt toimida.

"Meil ei ole kindlasti kõikides gruppides tase olemas, see sõltub välispartneritest, tarnijatest, aga eesmärk on kaheks kuuks hoida varustust kohapeal," lausus ta.

Altmets lisas, et ka tarneraskused on kohati tõsiasi - on lepingumuudatusi ja ka -lõpetamisi.

"Detailidesse ei tahaks laskuda, see on teiste osakondade teema, aga igapäevane uute vahendite otsimine või tarnijate otsimine käib," kinnitas ta.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhtivspetsialist Ene Tomberg ütles Tallinna haiglate näitel, et praegu tarneraskusi pole, kuid neid ei saa välistada. Samas lisas ta, et haiglad mõtlevad alati kaugemale kui nädala jagu ette.

"Neil on kindlalt märksa suuremad varud, mida nad ka oma kriisireguleerimise plaanides on planeerinud. Ja kui tekivad tarneraskused, siis on need tervele riigile tarneraskused ja siin me peame olema väga tihedas koostöös nii sotsiaalministeeriumi, terviseameti, kõigiga," sõnas ta.

Terviseamet on kaardistatud kõikide haiglate ja kiirabipidajate isikukaitsevahendite varud ning sõlminud hankelepingu respiraatorite varu täiendamiseks. Eesti osaleb ka Euroopa Liidu isikukaitsevahendite ühishankes ning oma maskivarusid on vajadusel lubanud meditsiiniasutustega jagada ka kaitsevägi.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul tundub, et praeguse seisuga protsessid toimuvad, toimivad ja varude tase ei ole kriitiline.

"Selge on see, et meil tuleb valmis olla selleks, et koroonaviiruse mõju võib avalduda siin kuid ja võib veel pikemalt erinevatele ekspordikanalitele mõju avaldada," tõdes ta.

Varude täiendamine tähendab ka lisaväljaminekuid - muu hulgas seetõttu, et suurem globaalne nõudlus tõstab hindu. Näiteks kaitsemaskide hinnad on mitmekordistunud.

"Me tegelikult ei tea, kui palju meil täiendavalt tuleb veel kokku nende nädalate või kuude jooksul kaitsevahendeid soetada, aga ma usun, et see summa kui selline jääb pigem miljonitesse eurodesse, kui me räägime erinevatest isikukaitsevahenditest, ei ulatu kümnetesse miljonitesse," prognoosis Kiik.

Ministeerium on suhelnud ka ravimite maaletoojatega, et vältida vajalike ravimite defitsiiti.