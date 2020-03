Jüri Ratase pöördumine: on aeg tegutseda ühiskonnana koos

Armsad Eestimaa inimesed! Nagu teiste riikide ja maailma kogemusest näha, levib koroonaviirus COVID-19 kiiresti ja kasvavas joones. Esimesest nakatunust saime Eestis teate 26. veebruaril ning aegamööda lisandusid järgmised. Alles neljapäeval sai kinnituse esimene nakatumine eestimaalaselt eestimaalasele, kuid reede õhtuks oli teadaolevate viirusekandjate hulk Eestis kasvanud rohkem kui neli korda.

Need on paraku vaid teadaolevad nakkuse kandjad. Tegelikult on nakatunuid meie seas palju enam ning lähimal ajal suureneb nende hulk kindlasti veel. Peame olema valmis, et olukord muutub enne tõsisemaks, kui hakkab minema paremaks.

Seepärast kuulutas Vabariigi Valitsus neljapäeva öösel Eestis välja eriolukorra, mis jääb kehtima nii kauaks, kui selleks on põhjust. Elukorralduse muutus puudutab koole, kultuurielu ja reisimist. Avalike ürituste korraldamine pole lubatud.

Riik annab meie inimestele sääraseid korraldusi ühel ja selgel eesmärgil, et saaksime panna viiruse levikule piiri ja hoida seeläbi meie inimeste tervist. Kindlasti muudab see igapäevaelu ebamugavaks, aga meil pole lihtsalt muud võimalust selle globaalse murega toimetulemiseks.

Ma tänan südamest kõiki Eesti inimesi ja ametkondi, meditsiini ja siseturvalisuse valdkonna töötajaid ning kõiki teisi, kes on praegu koroonaviiruse vastase võitluse eesliinil. Samuti teisi, kes oma tööga neid toetavad ja nende tegevusse mõistvalt suhtuvad. Need pingutused on tehtud meie kõigi heaolu nimel ja väärivad kogu ühiskonna tunnustust.

Samal ajal ei tähenda eriolukord, et elu Eestimaal seiskuks. Peame lihtsalt jälgima meie meedikute soovitusi, kuidas ennast ja teisi hoida.

Lähikontakt teiste inimestega aitab viirusel levida ja teistele edasi kanda ning seda tuleb vältida. Eriti puudutab see eakamaid ning krooniliste haigustega inimesi, keda koroonaviirus ohustab kõige enam. Hoiame üksteist!

Jäägem mõistlikuks ja tasakaalukaks ka oma tarbimisharjumustes. Arusaadavalt põhjustab viiruse levik ebakindlust ja soovi riske maandada. Samas on Eestis tagatud piisav toiduvaru, nii kaupluste ladudes kui ka riigi tagavarades. Seepärast on poes käies endiselt mõistlik osta korraga vaid nii palju kui vaja.

"Kindlasti ei ole paljudel Eestimaa ettevõtetel viiruse levimise tõttu kerge. Seetõttu on vaja mõistmist nii nende klientide, lepingupartnerite, pankade kui ka riigi poolt."

Samuti on meil vaja säilitada asjalik käitumine majandussuhetes. Kindlasti ei ole paljudel Eestimaa ettevõtetel viiruse levimise tõttu kerge. Seetõttu on vaja mõistmist nii nende klientide, lepingupartnerite, pankade kui ka riigi poolt. Sellest sõltub meie tulevane majanduslik heaolu ning meie pere, lähedaste ja sõprade töökohad ja majanduslik toimetulek.

Luban, et ka Vabariigi Valitsus tegeleb tõsiselt tarvilike meetmete ja lahenduste leidmisega, kuidas hättasattunud ettevõtteid aidata. Mõistame üksteist!

See on aeg tegutseda ühiskonnana koos ning ühise ohu vastu. Kõik koos ja igaüks eraldi pingutades, rahulikult mõeldes ning kainelt kaalutledes, üksteisest lugu pidades ning ühiskonnana panustades. See aitab meid praegusest keerulisest olukorrast üle.

Valitsus ja meie ametkonnad jälgivad toimuvat ning tegelevad lahenduste leidmistega ööpäevaringselt. Teeme kõik meist oleneva, et ühiskonnas oleks praegu nii palju turvatunnet ja selgust kui võimalik.

Soovin meile kõigile tervist, jõudu ja edu! Olge hoitud!