Selveri juhatuse liige Kristi Lomp rääkis Vikerraadio saates "Uudis+", et viimase nädala jooksul on olukord toidukaubanduses eskaleerunud ja sel aastal võib rääkida lausa teistest jõuludest.

"Meie müügimahud on kasvanud, eriti kui esile tuua eilset päeva, kohati lausa kolmekordseks ja loomulikult nii kiiresti kaubamahtudele reageerida on üsna keeruline, aga arvan, et mitte ainult Selveris, vaid Eesti toidukaubanduses üldse on süsteemid päris paindlikud. Täna hommuikuks ka isiklikult mõnest poest läbi käies selgus, et kaubariiulid olid juba päris kenasti täidetud," kinnitas ta, ehkki tõdes, et neljapäevane müügimaht oli siiski üllatav ja ootamatu.

Erakordselt kasvasid müügimahud eelkõige pika realiseerimisajaga tootegruppides nagu hügieenitarbed, puhastusvahendid, toiduainetest kuivained ja sügavkülmutatud tooted, aga ka puuviljad-köögiviljad. Vähem osteti kestvuskaupu nagu rõivaid ja kodukaupu.

Nädala-paari lõikes reageerib poekett Lombi sõnul kasvule kenasti ning ostu- ja logistikajuhid tegelevad sellega, et saada lisatarneid. Tavapäraselt korra päevas toimuv kaubavedu on asendunud kahe-kolme korraga päevas.

Välishankijatega tegid Selveri ostujuhid juba nädal tagasi kaupadele eelbroneeringuid ja ka lattu on natuke kaupa varutud. Lomp märkis, et näiteks tualettpaberit on enamik inimesi endale ilmselt juba väga pikaks perioodiks koju ostnud ja lähipäevil peaks selle massiline soetamine lõppema.

"Kaubavarud täienevad pidevalt," lausus ta. "Võib-olla pole meie valik nii mitmekesine kui tavaolukorras. Tootjad on tänaseks teada andnud, et keskenduvad spetsiifiliste top-toodete toomisele. See võib tähendada, et väiksema mahuga tooted jäävad tagaplaanile, kuid ei tähenda, et keegi jääks nälga või toodetest ilma."

Selveri esindaja sõnul on nende hankijad ja koostööpartnerid kinnitanud, et varusid jätkub ning kui ostuhullus lähipäevil lõpeb, taastuvad ka poelettidel varud. Ta julgustas inimesi asja rahulikult võtma ja mitte nii palju varuma, sest liigne varumine suurendab kokkuvõttes ka toidu raiskamist, kuna kõik kaubad lõputult ei säili.

Lomp ei välistanud, et kui suur ostmine lähipäevil jätkub, võib poekett mõelda ka sellele, et piirata koguseid, mida ühel inimesel osta lubatakse, praegu pole aga niisugust otsust vastu võetud.

Rimi: laod on kaupa täis

Rimi juht Vaido Padumäe ütles, et nende kaks peaeesmärki on töötajate ohutus ja kaupade kättesaadavus.

"Eilne vaatepilt osas meie kauplustes võis jätta mulje kaubavarude lõppemisest, ent kinnitan, et riiulite taastäitmiseks on meil olemas täna kõik võimalused," ütles ta. "Rimi laod on täis piisavas koguses kaupu, et teenindada ära tavapärane hulk kliente. Hetkel oleme kaupade tellimuste hulka oluliselt suurendanud ja kinnitame, et kriitilisi probleeme pole."

Poeketi juht ütles, et meeleheiteks ega ostupaanikaks ei ole põhjust.