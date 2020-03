Viimased päevad on toonud koduste varude suurendamise mahu, milleks kaubandus ei osanud kuidagi valmis olla. See oli lihtsalt pööraselt ootamatu. Tühjad letid ei näidanud mitte teenindajate aeglast tööd, vaid muutunud tarbijakäitumist, kirjutab Vaido Padumäe.

Toidukaubandusel on eriolukorras kanda tähelepanuväärne roll: me peame olema eesliinil, kohas, kuhu tulevad kõik inimesed, sõltumata kontrollitud tervislikust seisundist. Teenindajal tuleb olla väga hoolas, et püsida töövormis.

Sellest lähtuvalt seadsime Rimis endale kriisi puhkedes kaks kindlat prioriteeti: me peame varustama Eestit toidukaupadega ning kaitsma oma töötajaid, et nad püsiks seejuures terved. Toidukaubandus on osa meie riigi olulisest infrastruktuurist, kuid selleks, et seda olla, peame tagama teenindajate tervise.

Eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas, on tänanud arste, politseinikke ja riigiametnikke, kes on teinud viimase nädala jooksul ennastsalgavat tööd. Eesti jaoks täiesti uues olukorras mõistame, et teenindaja amet võib olla sama tähtis kui arsti oma – et meil kauplustes jätkuks kaupa, et meil oleks süüa.

Kutsun valitsust tunnustama Eesti teenindajaid ning tegema riigi poolt kõik mis võimalik, et toidupoed tegevuses hoida. President Kersti Kaljulaid kutsus üles telefoniga aknal lehvitama, et avaldada toetust kõigile neile, kes päevast päeva eesliinil töötades hoiavad ühiskonna vereringe töös.

"Ma hindan väga kõrgelt teenindajate panust, mis on olnud hindamatu."

Usun, et ühiskond hindab lisaks arstidele ka erakordselt pühendunud teenindajaid, kes meid toiduga varustavad. Loodetavasti mäletame seda ka siis, kui kriis läbi on. Ma hindan väga kõrgelt teenindajate panust, mis on olnud hindamatu.

Kriisi pöörises on Eesti inimeste käitumine muutunud väga kiiresti. Restoranides enam ei käida, paljud toitlustusasutused on uksed sulgenud, toidukauplus on toidu hankimise koht number üks.

Viimased päevad on toonud koduste varude suurendamise mahu, milleks kaubandus ei osanud kuidagi valmis olla. See oli lihtsalt pööraselt ootamatu. Kogu ühiskonda ehmatanud toidu- ja esmatarbekaupade lühiajaline buum näitas, et meie meeleolud on erinevate uudiste avaldudes ennustamatud.

Tühjad letid ei näidanud mitte teenindajate aeglast tööd, vaid muutunud tarbijakäitumist. Siinkohal pean rõhutama, et selline ennustamatu müügikasv pole mitte see, mida kaupmees ootab. Ka meie edu tagab ikka pigem stabiilsus.

Majandustulemuste üle kurvastamine ei vii meid edasi. Me peame kohanema ning vaatama elu pikka perspektiivi. Võib-olla ka ümber hindama ettevõtluse esmase mõtte, milleks ei ole kasum, vaid olla osa ühiskonna elutähtsast vereringest.

Tegi südame soojaks, kuidas kogu meie kollektiiv mobiliseerus. Kuressaares tegid teenindajad töö ümberkorraldusi nii, et kassades on viirusele vähem vastuvõtlikud nooremad inimesed, kes ei ole riskirühmas ning vanemad töötajad on pigem töötamas tagaruumides. Kõik ideed, mis kriisiajal marjaks ära kuluvad, ei saa tulla juhtidelt. Organisatsioon on tark ja nutikas, tal tuleb lasta tegutseda. Enese- ja riigikaitsel.

Nagu eelmise kriisi ajal, nii ka nüüd, mõtlevad inimesed ümber, millised ametid on tegelikult väärtuslikud. Sellised, mis kestavad ja püsivad. Teenindajaid on palju, nagu õdesid, arste, politseinikke ja piirivalvureidki, kuid leib on pikk ja stabiilne. Töö kiidab tegijat. Ma tänan teid, kes te eesliinil meie elu kriisis võimalikuks teete!