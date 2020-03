"Kas panna Saaremaa karantiini? Seda küsimust on küsitud. Ma julgen arvata, et valitsuskomisjon, mis koguneb kell 14, seda teemat arutab. Kas see on mõistlik? Kas see annab tulemust? Kas see aitab nakkuse edasist levikut tõkestada? Mis on kohapealne olukord? Me oleme palunud terviseameti poolt nendele küsimustele eksperthinnangut," rääkis Kiik.

Sotsiaalminister lisas, et on olnud ise korduvalt ühenduses Saaremaa vallavanema ja teiste Saaremaa esindajatega ja küsinud, et mis on nende ootused ja soovitused.

"Loomulikult tuleb lähtuda ka kohapealsetest ootustest, aga ka tervisevaldkona ekspertiisist. Aga inimesed saavad ikkagi ise kõige rohkem ära teha ehk vältida kontakte, eriti nendega, kes on nakatunud või on olnud kontaktis nakatunutega," sõnas Kiik.

Reede hommiku seisuga on Eestis tuvastatud nakatumine uue koroonaviirusega 41 inimesel, neist 16 Saaremaal.

Peaminister Jüri Ratas annab reedel algusega kell 15.40 ülevaate koroonaviiruse leviku ja majandusprobleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni otsustest. Portaalis ERR.ee näeb pressikonverentsi otsepildis.