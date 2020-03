Koroonaviiruse olukord on Eestis neljapäeva hommikust niivõrd muutunud, et viiruse isoleerimise asemel tuleks üle minna kahjude leevendamise strateegiate peale, ütles Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits ERR-ile.

"Selgelt on näha, et riigid, kes on suutnud viirust kontrollida, on saavutanud tunduvalt paremaid tulemusi, kui mujal," rääkis Merits, lisades, et "eesmärk on vähendada võimalust, et viirus jõuab riskigruppidesse."

Kommenteerides Saksamaa kantsleri Angela Merkeli avaldust, et haigestuda võib kuni 70 protsenti elanikkonnast, mainis Merits, et säärane stsenaarium on kõige hullem. Ei usu, et viirus ühe hooaja jooksul nii laialdase leviku saavutab, märkis ta.

Ilma soojenedes on lootust, et viirus taandub. "Põhjapoolkeral käituvad sedasi kõik hingamisteedega levivad viirused. On aga väga suur tõenäosus, et viirus võib sügisel tagasi tulla," lisas Merits.

Neljapäeva õhtul Eesti valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorraga seoses juhendab viroloog inimesi võtma kuulda, mida neile soovitatakse ja hoiduda suurtes rahvasummades viibimisest.

"Ei saa öelda, et oleme [võrreldes teiste riikidega] käitunud kellestki halvemini," ütles Merits.

"Sotsiaalsetest olukordadest hoidumine aitab viiruse levikut piirata ning viirus ei levi, kui inimesed omavahel kokku ei puutu. Küsimus on selles, kui palju tänapäevane elu võimaldab omavahelist suhtlemist nulli viia," lisas Merits.

Reede pärastlõunaks on Terviseamet kokku analüüsinud 584 COVID-19 proovi, millest 41 on osutunud positiivseks.