Kuressaare haiglal napib personali proovide võtmiseks

Kuressaare haigla teatas sotsiaalmeedias, et koroonaviiruse tuvastamiseks antavate proovide ooteaeg ulatub 36 tunnini, kuna napib personali, kes sellega tegeleks.

"Ausalt ja keerutamata tuleb nentida, et hetkel on koroonaviiruse proovide andmise ooteaeg ligikaudu 36 tundi. Kõik olemasolevad brigaadid on töös ning täna oli üks Kuressaare kiirabibrigaad hõivatud patsiendi transpordiga mandrile (ei ole seotud koroonaviirusega). Proove saame võtta iga päev kuni kella 21.00-ni ning jätkata hommikul," kirjutas haigla reede õhtule Facebookis.

Haigla paneb inimestele südamele, et kuna opereerib jätkuvalt ainult omade jõududega, siis tasuks külmetushaigusele sarnaste sümptomite leevendamiseks kasutada tavapäraseid vahendeid ning püsida kodus, et kiirabi saaks pühendada oma energia sellele, et teenindada kriitilisema tähtsusega kutseid.

Kuresaare haigla annab ka teada, et tegi terviseametile taotluse täiendava õebrigaadi saamiseks, kuid ei ole veel vastust saanud.

Terviseamet vastas ERR-ile, et on palve kriisistaabile edastanud. Täiendavale küsimusele, millal vastus võiks saabuda, terviseamet veel ei vastanud.

Reedeõhtuse seisuga oli Eestis tuvastatud 79 inimese nakatumine uue koroonaviirusega COVID-19, kõige rohkem nakatunuid on Tallinnas ja Harjumaal, Võrumaal ja Saaremaal.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik rääkis reede õhtul "Ringvaatele", et kokku on ameti laborid analüüsinud rohkem kui 700 proovi.