Lisaks kolmapäeva õhtul teada antud kahele saarlasele ja ühele tallinlasele lisandus viimaste analüüsidega nakatunu Tartust. Nakatunu saabus 7. märtsil Milano-Riia lennuga ning liikus isikliku transpordiga Tartusse. Terviseamet tegeleb kontaktsete väljaselgitamisega.

Võru linnavalitsus teatas aga, et linna lasteaiad, koolid ja huvikoolid suletakse ennetavalt vähemalt teisipäeva õhtuni, kuna selgus, et linnas on viibinud üks koroonaviiruse kandja.

Neljapäeval kogunenud Võru linnavalitsuses lastega tegutsevate asutuste juhid otsustasid ennetava meetmena peatada Võru linna koolide, lasteaedade, huvikoolide, erahuvikoolide ja teiste avalikku teenust osutavad asutuste statsionaarse õppetegevuse kuni 17. märtsi õhtuni.

Võru linnavalitsus on soovitanud toimida solidaarselt ka erakoolidel ja mittetulundusühingutel.

"Otsus sai vastu võetud lähtuvalt asjaolust, et möödunud laupäeval, 7. märtsil toimus Võrumaal erapidu, kus osales ka üks tänaseks tuvastatud väljaspoolt Võrumaad pärit, ent sünnipäeval osalenud viirusekandja. Üritusel osales mitmeid piirkonna, sealhulgas avaliku sektori asutustega seotud inimesi," ütles linnapea Anti Allas.

"Otsus sündis üksmeelselt allasutuste juhtidega," lisas linnapea.

Eestis tehtud 464 COVID-19 testi

Kolmapäeval tehti Eestis 45 analüüsi, alates 31. jaanuarist on kokku tehtud 464 COVID-19 testi. Eestis on viirushaiguse COVID-19 tuvastamise võimekus nüüd terviseameti, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti regionaalhaigla ja SYNLAB-i laborites. Lähimate päevade jooksul luuakse see võimekus ka Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu haigla laborites.

Koroonaviiruse proov võetakse tervishoiutöötaja otsuse alusel, kes lähtub analüüsivajaduse määramisel juhudefinitsioonist ehk ilmnenud sümptomitest ja sellest, kas inimene on hiljuti viibinud haiguse leviku riskipiirkonnas või võib olla kokku puutunud koroonaviiruse kandjaga.

Terviseamet lähtub oma riskihinnangus WHO ja ECDC andmetest, riskihinnangutest ja -analüüsidest ning prognoosist.

Võttes arvesse Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) soovitusi on tervisameti hinnangul koroonaviiruse kõrge riski piirkondadeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan ja Lõuna-Korea. Keskmise riski piirkonnad on Saksamaa, (Nordhein-Westfalen, Baden-Wuerttemberg ja Baieri liidumaa), Prantsusmaa (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France), Tirooli suusakuurordid Austrias, Hispaania (Madriid, Kataloonia ja Baskimaa), Jaapan ja Singapur. Risk nakatumiseks on kõrge inimestele, kes viibivad riikides, kus on laialdane kohapealne levik.

Koroonaviiruse analüüsi saab edukalt teha inimesele, kel on haigussümptomid juba ilmnenud – enne haigusnähtude nagu köha, palavik ja hingamisraskused tekkimist annab analüüs suure tõenäosusega valenegatiivse tulemuse.

Kui inimene kahtlustab haigestumist koroonaviirusesse, tuleks nõu pidada kas oma perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220. Tõsisema tervisemure (nagu hingamisraskused) korral tuleks helistada hädaabinumbril 112.

Kindlasti ei tohiks minna abi otsima mõne haigla erakorralise meditsiini osakonda, sest sellisel juhul võib inimene võimalikku viirust edasi levitada teistele ruumis viibijatele. Inimestel, kes ootavad koroonaviiruse proovi tulemusi või kelle analüüs osutus positiivseks, tuleb nakkushaiguse edasise leviku tõkestamiseks püsida kodus.

Tänase info kohaselt on COVID-19 sümptomid sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskuseid. Viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomuslikud sümptomid, eelkõige köha.