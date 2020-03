Alates teisipäevast kuni eriolukorra lõppemiseni piiratakse Põhja-Eesti regionaalhaiglas plaanilist tööd statsionaarsetes osakondades, päevakirurgias, päevaravis ning ambulatoorseid vastuvõtte polikliinikutes. Piiramine võib tähendada ka plaanilise vastuvõtu, uuringu, operatsiooni põhjendatud edasilükkamist või vastuvõtu läbiviimist kaugvastuvõtu kaudu. Mõnel eriala võidakse piiranguid rakendada ka juba esmaspäevast, teatas PERH.

Terviseameti ettepanekul on sotsiaalminister nimetanud praeguse olukorra tervishoiu hädaolukorraks ning on tõstnud tervishoiu valmisoleku tase 1 tervishoiu valmisoleku tasemele 2.

"See tähendab, et haiglad peavad plaanilise ravi kättesaadavust piirama või katkestama selleks, et olla valmis eriolukorrast tingitud muutusteks," ütles PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu ja lisas, et plaanilise töö piiramise ettevalmistustega on infektsioonikontrolli juhtgrupp tegelenud mitu viimast ööpäeva.

Peedu sõnul tuleb haiglal eelkõige tagada abi aegkriitilist ravi vajavatele patsientidele, viiruse efektiivne tõkestamine haiglas ning loomulikult patsientide ning töötajate ohutus.

"Patsientidega võtab ühendust raviarst, kes teeb otsuse, kuidas konkreetse patsiendiga edasi toimitakse. Ühendust võetakse telefoni teel vähemalt üks päev enne planeeritud regionaalhaigla külastust," kinnitas PERH-i ravitöö direktor doktor Helis Pokker.

Pokkeri sõnul ollakse juba patsientidega kontakteerumist alustanud ja seda eelkõige riskirühmades olevate patsientidega nende enda tervise ohutuse tagamiseks. Pokker kinnitas, et iga inimese haiguslugu vaadatakse eraldi ja leitakse igaühe jaoks parim lahendus.

"Kui teiega juhtumisi ei võeta ühendust ja saabub vastuvõtu kuupäev, siis palun ärge tulge haiglasse kohale, vaid kirjutage kas info@regionaalhaigla.ee või helistage telefonil 617 1300," rõhutas Pokker.

Regionaalhaigla tagab jätkuvalt tõsiselt tervist- ja elu ohustavate seisundite planeeritud raviga ning jätkab erakorralist ravitegevust, teatas PERH.

Patsientide ja tervishoiutöötajate turvalisuse tagamiseks on jätkuvalt keelatud patsientide külastamine vastavalt vabariigi valitsuse korraldusele.

Erakorralise meditsiini osakonda (EMO) ei tohiks pöörduda COVID-19 nakatunu või isik, kellel ilmnevad haigusele iseloomulikud tunnused (köha, nohu, palavik). Kõigepealt tuleb telefoni teel nõu pidada oma perearstiga, helistada perearsti nõuandeliinile 1220 või hädaabinumbril 112. Samuti palub PERH tungivalt kergemate viirushaiguste tunnustega EMO-sse mitte pöörduda.

Regionaalhaigla jagab operatiivselt infot oma kodulehel regionaalhaigla.ee ja Facebooki lehel.