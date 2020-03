Perearstid ja haiglad kergemaid haigeid vastu ei võta

"Kuna on pandeemia ja vabariigi valitsus on otsustanud tõsta ohutaset, siis tervishoiusüsteem korraldab ennast täiesti ümber. Põhiline on see, et lõpetatakse ära plaaniline töö ehk töö, mida on võimalik edasi lükata," sõnas Tallinna perearst Karmen Joller. Perearstid püüavad võimalikult palju tööd ära teha patsiente telefoni või meili teel nõustades.

"Me võtame vastu inimesi, kelle puhul tundub, et kodune ravi ei aita või kelle puhul ei ole võimalik telefoni teel selgeks teha, kas kodune ravi on piisav," selgitas Joller uut töökorraldust. Ta pani inimestele südamele, et nad tuleksid vastuvõtule võimalikult täpselt, omalt poolt püüavad tohtrid samuti ajagraafikust kinni pidada, et inimestel oleks võimalikult väike tõenäosus tervisekeskuses kokku puutuda.

Autojuhtidele kaubeldakse erandit

Perearstid jätkavad imikutega tegelemist, kuid tervisetõendeid ei väljastata. "Autojuhiloa tervisetõendite osas me püüame läbi rääkida, et pandeemia ajal nende suhtes oleks politsei tolerantsem, et ei trahvita kedagi," rääkis perearst.

Kui seni tuli haigel töövõimetuslehe avamiseks minna arsti juurde, siis lähipäevil peaks patsiendiportaalis hakkama tööle vastav e-lahendus.

"Me koos haigekassa ning tervise ja heaolu infosüsteemide keskusega töötab väga kiiresti välja lahendust, et inimesed saaksid saata taotluse haiguslehe avamiseks digitaalselt," rääkis Joller.

Suurhaigla tühistab vastuvõtte

Põhja-Eesti regionaalhaigla andis juba reedel teada, et piirab alates teisipäevast plaanilist ravi. "Meie raviarstid võtavad ühendust iga patsiendiga telefoni teel ja siis lepitakse kokku, kuidas edaspidine ravi on. Kas lükatakse vastuvõtt edasi, kas kutsutakse patsient siiski siia uuringutele või toimetatakse kaugkonsultatsiooni teel, näiteks pikendatakse retsepti," selgitas Põhja-Eesti regionaalhaigla juht Agris Peedu.

Haigeid hakatakse läbi helistama paar päeva enne ärajäävat vastuvõttu. Kui aga mõni patsient jääb haiglal mingil põhjusel kahe silma vahele, siis ei ole Peedu sõnul mõistlik ikkagi kohale tulla, vaid tasuks võtta ühendust infoliiniga olukorra selgitamiseks.

Erakorralise abi vajajaid haiglast tagasi ei saadeta ja ka haigla EMO on avatud. "Esmajärjekorras pöörduda häirekeskuse ehk kiirabi poole ja siis kiirabi kaudu tulla haiglasse. Aga kui tõepoolest leitakse, et tuleb tulla ise, siis me loomulikult võtame patsiendid vastu, aga see inimene peaks mõtlema selgelt läbi, kas tal on vaja EMO-sse tulla," sõnas Peedu. Koroonakahtlusega patsiente võetakse vastu EMO ees olevas kollases telgis.

Arstidel keelati välismaale minek

Lääne-Tallinna keskhaiglas on töötajatel ajutiselt keelatud reisida riigist välja. Ajutiselt on peatatud töötajate osalemine haiglasisestel ja väljaspool haiglat toimuvatel koolitustel. "Planeeritud puhkused katkestatakse juhul, kui haiglaravi vajavate patsientide arv kasvab oluliselt ning tööl olevast personalist ei piisa," ütles Lääne-Tallinna keskhaigla pressiesindaja Liisa Suba.

Patsientide plaaniline töö peatatakse juhul, kui haiglaravi vajavate nakkuspatsientide arv kasvab oluliselt ning tekib puudus kas personalist või voodikohtadest või mõlemast. Sel juhul saab vabanevat personali ja vabanevaid ruume kasutada nakkuspatsientide jaoks.

Kliinikum seadis uued palatid valmis

Tartu ülikooli kliinikumi juhi Priit Eelmäe sõnul nende haiglas esialgu arstide puhkuseid tühistatud ei ole. "Me oma plaanilise ravitöö korraldame ümber ja siis meil on võimalik kasutada seda personali. Pikemas perspektiivis oleme valmis selleks, et tuleb inimesi puhkuselt tagasi kutsuda," rääkis Eelmäe.

Alates 18. märtsist peatatakse kliinikumis plaaniline ambulatoorne vastuvõtt ja statsionaarne ravi. "See ei puuduta kindlasti rasedaid naisi, see ei puuduta dialüüsi-, keemiaravi ega kiiritusravi patsiente. Sinna võib veel lisanduda, kuid suurem enamus ambulatoorsest ja statsionaarsest ravitööst saab peatatud," sõnas Eelmäe. Ka võtab haigla jätkuvalt vastu erakorralist abi vajavaid patsiente.

Kliinikumi juhi sõnul on praegu haiglas piisaval hulgal vabu palateid, samuti ollakse valmis palatite arvu suurendamiseks. "Järgmise nädala lõpuks on olemas 30 lisakohta ja vajadusel saame seda kahekordistada," rääkis haiglajuht.

Kliinikumis on tühistatud kõik töötajate välislähetused, ära jäävad ka kõik koolitused. Õppetööd Tartu ülikooli kliinikumis ei toimu, välja arvatud kliiniline praktika 6. kursuse üliõpilastele ja tervishoiu kõrgkoolide üliõpilastele, mis toimub vastavalt kokkuleppele. Kevadsemestril kliinikumis välispraktikante vastu ei võeta olenemata praktikandi päritolumaast. Ka ei toimu mammograafiabussi väljasõite.

Tasub teada

Tervisesüsteemi valmisoleku tasemed:

Tase 1: on reaalne oht kriisi tekkimiseks

Tase 2: eeldatav abivajajate hulk ületab kriisipiirkonnas ja selle lähedal asuvate raviasutuste tavapärase abi osutamise võimekuse

Tase 3: eeldatav abivajajate hulk ületab oluliselt kogu riigis vähemalt poolte raviasutuste abi osutamise võimekuse.