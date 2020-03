Sünnitajad pole haiglate piiravate meetmetega nõus

Eesti suuremad haiglad andsid teada, et katkestavad koroonaviiruse leviku tõttu ajutiselt peresünnitused, mis tähendab, et haiglatesse ei lubata sünnitajaga kaasa laste isa ega teisi tugiisikuid. Peatsed sünnitajad ei ole selle meetmega nõus ning esitasid oma vastuväited haiglatele ja terviseametile.

Kadi ja Eduard Kullmann ootavad oma teist last, kes peaks peagi sündima. Esmaspäeva öösel haiglas kontrollis käies said nad aga ootamatu info, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sinna minnes juba turvamees peatas kinni ja küsis kohe, kas tohib mees kaasa tulla või mitte. Siis lubati," rääkis Eduard Kullmann.

Lõppenud nädalal andsid mitmed haiglad teada, et seoses koroonaviiruse ohuga ei lubata enam tugiisikuid, kaasa arvatud lapse isa sünnitamise juurde.

"Eelmine nädal lugesin sellest esimest korda, siis tuli pisar silma küll. Sa tunned end turvaliselt ja kindlamalt ja tead, et sa saad kellegi peale loota, et sa ei ole päris üksi seal, sest sa ei tea kunagi kui õde sinu juurest minema läheb," ütles Kadi Kullmann.

Mitmes maakonnahaiglas nagu ka näiteks Lõuna-Eesti haiglas kehtib praegu kord, et üks tugiisik saab siiski tulla kaasa, ent seda teatud mööndustel.

"Ta saab olla sünnituse juures, ta saab olla ka tugiisikuna ja ta saab jääda ka perepalatisse koos sünnitajaga, aga ta ei saa osakonnast väljuda. Kui ta välja läheb, siis me tagasi enam ei luba," selgitas Lõuna-Eesti haigla ravijuht Agnes Aart.

Eesti suuremad sünnitushaiglad on aga andnud teada, et isad ega tugiisikud ei ole enam sünnituse juures lubatud ning naised on oodatud sünnitama üksi.

Sotsiaalmeedias koondunud märtsi- ja aprillikuu peatsed sünnitajad ei nõustu aga jäikade meetmetega ning saatsid haiglatele ja terviseametile ühispöördumise, kus ootavad otsuse tagamaade täpsemat lahtiseletamist ning rõhutavad tugiisiku tähtsust sünnitamise juures.

"Hetkel on tugiisikud suureks toeks ka haigla personalile, jagavad nende tööd. Nad saavad ikkagi suuresti võtta üle sünnitajale toeks olemise ja sünnitaja jälgimise. Niimoodi on meid ettevalmistatud sünnituseks ja me loodaksime, et siiski oleks võimalik leida mõistlik lahendus," selgitas pöördumise koostaja, tulevane ema Getter Raidma.

"Meil on väga kahju, et meie otsus on põhjustanud nii suurt ärevust ja kurvastust. Me ei saa lubada, et iga sünnitaja juures algusest lõpuni on üks ämmaemand, aga me saame lubada, et sünnitus haiglas on riskivaba. Aga selleks, et see oleks jätkuvalt ohutu ka pandeemia tingimustes, ei saa me hetkel ajutiselt isadel lubada kaasa tulla," vastas Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juhataja Piret Veerus.

Veeruse sõnul on lähipäevil oodata haiglate ühispöördumist selles küsimuses. Ta lisas, et peresünnituste piiramine kehtib seni, kuni Eestis kehtib eriolukord.