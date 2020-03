Briti valitsus plaanib üle 70-aastaste inimeste kodudesse eraldamist

Minister ütles BBC-le, et soovitus ei jõustu kohe, kuid kui see jõustub, siis kestab see väga pikka aega.

Üle 70-aastased, aga ka nooremad, kellel on teatud terviseprobleemid, peavad jääma koju. Toidukaup ja vajalikud ravimid viiakse neile koju.

Šoti valitsus avaldas oma tõlgenduse valitsuse plaanist, öeldes, et vanu inimesi ei ole kavas ühiskonnast isoleerida, kuid neil palutakse vähendada oma kontakte teiste inimestega.

"Me ei taha, et vanemad inimesed jääksid üksi oma kodudesse ja ei saa kellegagi kohtuda, et pered ei saa nendega ühendust ja neid aidata. Me ütleme neile, et nad vähendaksid oma kontakte," rääkis Šoti terviseminister Jeane Freeman.

Senised andmed näitavad, et koroonaviirus on eriti ohtlik vanematele inimestele ja neile, kellel on juba kroonilisi haigusi.

Suurbritannias on koroonaviiruse tagajärjel surnud kokku 35 inimest. Viirus on tuvastatud enam kui 1370 inimesel. Testitud on rohkem kui 40 000 inimest.