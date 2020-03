USA keskpank langetas intressimäärad nullilähedaseks

Föderaalreserv langetas vähem kui kahe nädala jooksul juba teist korda intressimäärasid. Sedapuhku jääb peamine määr nulli kuni 0,25 protsendi vahele, kus see viimati oli 2008. aasta üleilmse finantskriisi ajal.

Pank lubas määra jätta antud tasemele seni, kuni on veendunud, et majandus on praeguse kriisi üle elanud.

Keskpank teatas muuhulgas ka madala intressiga laenu andmise võimalusest pankadele ning kutsus neid seda kasutama ettevõtete ning eraisikute aitamiseks.

ECB: suured keskpangad koordineerivad oma tegevust viiruskriisis

Suured keskpangad asuvad oma tegevust koordineerima, et säilitada likviidsus seoses koroonaviiruse pandeemiaga, mis räsib kogu maailma majandust.

Euroopa Keskpank (ECB) teatas pühapäeval avalduses, et koostööle kirjutasid alla Kanada Pank, Inglise Pank, Jaapani Pank, Euroopa Keskpank, USA Föderaalreserv ja Šveitsi Rahvuspank.