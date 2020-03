Kalm ütles, et 12. märtsil välja kuulutatud eriolukorra osa meetmeid puudutavad otseselt ka Tallinna Sadama tegevust, kuid piirangud kehtivad ainult reisiliiklusele ega puuduta kaubavedu.

Tallink on teatanud Tallinna-Stockholmi laevaliini ajutisest sulgemisest alates 15. märtsist, kaubavedu suunatakse Paldiski-Kapellskär laevaliinile. Praeguse seisuga jääb ära üks Rootsi liini laevakülastus päevas.

"Väga oluline on, et Eesti-Soome vaheline reisilaevaliiklus nii Tallinna-Helsingi kui Muuga-Vuosaari liinidel tänase seisuga jätkub, tagamaks eestlastele koju tagasi saamise võimalus läbi Soome ning naaberriikides elavate inimeste koju suundumine läbi Eesti transiidikoridori ning kaubavedu," lausus Kalm.

Ta lisas, et reisijate arvu languse tõttu on lähiajal tõenäoliselt oodata, et reisilaevafirmad hõrendavad sõidugraafikuid, aga kuna kaubavedu säilib ja laevakülastused jätkuvad, puudutab reisijateveo katkemine vaid reisijatasu, mis moodustab väiksema osa reisisadamate segmendi tuludest.

Kruiisilaevade vastuvõtu keeld 1. maini puudutab otseselt nelja planeeritud laevakülastuse ärajäämist.

"Tänase seisuga ei ole kruiisifirmad meid teavitanud rohkemate külastuste tühistamisest, kuid arvestades globaalseid arenguid, neid veel tõenäoliselt tuleb," prognoosis sadama juht.

Ta märkis, et kaubavedude osas võib erimeetmete mõju avalduda kõige enam ro-ro-kaubagrupis, kuna kõik reisilaevaliinide laevad on ro-pax-tüüpi ehk veavad nii reisijaid kui ka kaupu ja on seega otseselt mõjutatavad reisilaevaliinide võimalikest seisakutest ja hõrendatud graafikutest.

"Konteinerite osas näeme pigem pikaajalisemat negatiivset mõju tulenevalt kaubavahetuse aeglustumisest," lisas Kalm.

Ka Tallinna Sadama tütarettevõtte TS Laevad Saaremaa ja Hiiumaa reisiparvlaevaliinid jätkavad tegevust hõredama graafiku alusel, et tagada saarte elanike koju naasmine ja kaubaveo jätkumine. Juhatuse hinnangul piirangutest tulenevad muudatused Tallinna Sadamat eriti ei mõjuta, kuna Kalmu sõnul katab üleveoteenuse lepingus sätestatud reiside arvust sõltumatu püsitasu kõik laevade püsikulud, sealhulgas laevaperede töötasud ning tagab planeeritud kasumlikkuse.

Koroonaviiruse pandeemia mõju Tallinna Sadamale kujuneb Kalmu hinnangul tuntavaks seoses reisilaevaliikluse tõrgetega ning viiruse tõkestamisele järgneva üldise majanduslangusega, kuid hetkel ei ole seda võimalik objektiivselt hinnata.

Ta lisas, et Tallinna Sadam rakendab vajalikke meetmeid ja analüüsib koos laevafirmadega praeguste arengute mõju, et valmistuda kriisi kulgemise erinevateks stsenaariumiteks. Sadam pakub laevafirmadele võimalust, et Vanasadamast lähtuvate liinide laevad, mis on kriisiolukorra tõttu liinilt eemal, saavad sellel ajal sadamakaides tasuta seista.