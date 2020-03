Koroonakriisis Eestist erineva tee valinud Rootsi eriolukorda ei kehtesta

Rootsis tuvastati samuti koroonaviiruse riigisisene levik, kuid kui Eestis kehtestati eriolukord, siis seal lähenetakse asjale teisiti. Rootsis elava Põhjameetme tervise- ja heaolupartnerluse sekretariaadi juhi Ülla-Karin Nurme sõnul loodetakse seal, et haigusega kohanetakse ning koju jäävad kõik need, kellel ilmnevad haigussümptomid.

Nurme rääkis, et Rootsus alustatakse haigushüvituse maksmist kohe esimesest päevast ning arstitõendit ei ole 14 päeva jooksul vaja. ''Kuna Rootsis on haigena tööl käimist alati taunitud, siis see enesekarantiin võib-olla toimis paremini kui Eestis ehk siin on olnud sotsiaalne suhtumine, et haigena tööl ei käida ja see teavitus on olnud sel suunal küllaltki intensiivne,'' rääkis Nurm.

Samuti pole Rootsis välja kuulutatud eriolukorda, sest kohalikud võimud arvavad, et sellest pole kasu ning asutuste sulgemine võib hoopis kaasa tuua haiguse laiema leviku.

''Rootsi ei ole pannud piire kinni ja siin nad vaidlevad Norra ja Taani kolleegidega, et see ei ole tõenduspõhine ehk praegusel juhul, kui on kõikjal intensiivne riigisisene levik, siis see ei aita ja ressurssi sellele kulutada ei ole mõtet,'' ütles Nurm.

Samas osa rahvast siiski nõuab, et ka piirid kinni pandaks. ''Aga on ju teada, et see viirus on tulnud, et ringelda ja nüüd me peame õppima temaga koos elama ja õppima ka, kuidas ta käitub ning kuna ta levib meie seas tõenäoliselt veel mitmeid kuid, siis elanikkonnas tekivad juba teised probleemid ehk koolide sulgemist Rootsis ei ole peetud tõhusaks meetmeks ja arvatakse, et see võib hoopis nakkuse levikule kaasa aidata,'' selgitas Nurm.

Rootsis ei tohi ka alla 12-aastased lapsed üksinda kodus viibida ning ka seetõttu pole koolide sulgemine mõeldav. Muidugi kehtib ka Rootsis viiruse tuvastamise korral 14-päevane karantiin. Lisaks testitakse Eestile sarnaselt seal samuti ainult riskirühma kuuluvaid inimesi.

''Nii pea kui oli tuvastatud riigisisene levik, lõpetati ära testimine ja täna testitakse ainult haiglas inimesi. Peamine rõhk on haiglapersonali ja vanemate inimeste kaitsmisel, nii et täna kui minul on kerged haigusnähud kodus, siis pean ma selle teadmisega elama, et ta võib olla koroona, aga tuleb püsida kodus. Nüüd kui mul juhtumisi peaks minema hullemaks, siis helistan perearstile, kes soovitab mulle vastava tegevuskava, kas tuleb haiglasse pöörduda või korraldatakse testimine,'' rääkis Nurm.

Kiirabi Rootsis koroonaviirust kodudesse testima ei sõida.