Eesti majanduse abipakett valmib nädala teises pooles

Peaminister Jüri Ratas kohus esmaspäeval ettevõtlusorganisatsioonidega, kes tema sõnul mõistsid, et kõigepealt peab valitsus hoolitsema inimese elu ja tervise eest. Teisipäeval kohtub peaminister pangaliiduga.

"Homme on meil ministrite vahel arutelu selle nn majandus- ja finantspaketi osas ja ma arvan, et hiljemalt selle nädala kolmapäeval-neljapäeval me saame juba tulla välja üsnagi konkreetsete sammudega, mis abi me majanduses finantsiliselt anname, mis tuge me anname, kuidas sinna on kaastaud KredEx, mis on need teised võimalused. Täna siin välja öelda, kui neid lõplikke kokkuleppeid ei ol, on natukene ennatlik," kommenteeris Ratas.

"Me töötame palehigis ja me jõuame ka nende probleemide lahendamiseni. Me oleme praegu faasis, kus me neid probleeme kaardistame, me ei saa langetada adekvaatseid ostuse ilma, et meil oleks selget pilti," ütles siseminister Mart Helme.

Palju inimesi on saadetud juba sundpuhkusele, haiguskahtlusega inimesed istuvad tööta kodus karantiinis ja ettevõtted kaaluvad koondamisi.

Tööturu toetamise lahendused peaks välja pakkuma töötukassa. Töötukassa nõukogu arutab võimalusi teisipäeval.

"Põhiline eesmärk on vältida inimeste koondamisi, vältida inimese sattumist toimetulekuraskustesse, toetada Eestimaa ettevõtjaid sellega. Sammud tuleb kõigepealt kokku leppida töötukassa nõukogus ja seejärel juba Vabariigi Valitsuse tasandil," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Lisaks loodab Eesti saada abi Euroopa Liidult. Näiteks arutavad rahandusministrid, et viirusest tulenevate olukordade abistamiseks mõeldud vahendid võiksid jääda eelarve tasakaalureeglitest välja ja muuta tuleks riigiabi kriteeriume. Abi loodetakse sada ka Euroopa Komisjonilt.

"On kaalumisel koroonaviiruse kahjude vähendamiseks Euroopa Komisjoni poolne abipakett, aga esialgu me ei tea veel täspelt tingimusi," tõdes siseminister Mart Helme.