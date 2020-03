"Kaitsevägi jätkab väljaõppe läbiviimist piirangutega, jõustades täiendavaid tervisekaitse meetmeid viiruse võimaliku leviku tõkestamiseks," ütles kindralmajor Martin Herem, lisades, et eesmärk on jätkata igapäevast teenistust reservüksuste ettevalmistamiseks ja nõutaval tasemel lahinguvalmiduse hoidmist.

"Selle sammuga kaitseme me ajateenijate koduseid ja tervikuna riiki veelgi laialdasema viiruse leviku eest. Lastes ajateenijaid nädalavahetuseks väljaloale, suurendaks me haigestunute hulka kaitseväes ja ei saaks täita oma ülesandeid. Kui ajateenijate hulgas haigestunute hulk suureneb, siis saame me nende raviga hakkama ja suudame neid kiiresti eraldada tervetest ajateenijatest," lisas kindralmajor Herem.

Kaitsevägi on rakendanud mitmeid meetmeid, et vältida viiruse levikut kaitseväe linnakutes ja linnakutest välja või sisse, ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti, kelle sõnul on kaitseväesisest viiruselevikut seni õnnestunud vältida.

Piiratud on ajateenijate väljaõppega seotud tegevväelaste liikumist, kes jäävad võimalusel linnakutesse ööbima. Haigusnähtudega teenistujatel tuleb võimalusel jääda kaugtööle.

Ettevaatusabinõuna on kaitseväes rakendatud karantiini ning isolatsiooni. Karantiini paigutatakse haigestunud teenistujad, kes on teistest eraldatud ruumides. Isolatsiooni rakendatakse teenistujatele, kel ei ole haigusnähte, kuid kelle puhul on kahtlus, et nad on võinud kokku puutuda viirusekandjaga.

Kaitseväe linnakutes viibivate teenistujatega on võimalik kontakteeruda nende isiklike mobiiltelefonide kaudu või selle võimaluse puudumisel väeosa korrapidaja kaudu. Samuti saab neile saata pakke väeosas kehtestatud korra järgi.