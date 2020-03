WSJ: USA valitsus otsib toetust 850 miljardi dollarilisele stiimulpaketile

Väljaandele on seda plaani kinnitanud kaks teemaga kursis olevat allikat.

Mnuchin rääkis sel teemal senati vabariiklastega juba esmaspäeval ning arutelu peaks jätkuma ka teisipäeval.

President Donald Trumpi stiimulpakett peaks sisaldama umbes 50 miljardit dollarit lennundussektori aitamiseks, samuti miljardeid dollareid välja kuulutatud maksukärpe toetamiseks.

Ettepanek on siiski veel algjärgus ning ootab ka presidendi lõplikku heakskiitu.

Teisipäevasel kohtumisel senati vabariiklastega peaks Mnuchin otsima toetust ka demokraatide kontrolli all olevas esindajatekojas vastu võetud eelnõule, mis näeb ette koroonaviiruse testi laiemat kasutuselevõttu ning viiruse tõttu koju saadetud töötajate rahalist toetamist.

Senati demokraatide liider Chuck Schumer peaks tulema välja ka oma laiema stiimulpaketi ettepanekuga, mille suuruseks olevat vähemalt 750 miljardit dollarit.

Vox kirjutab samal ajal, et vähemalt kaks vabariiklasest senaatorit - Mitt Romney ja Tom Cotton - on tulnud välja plaanidega, mille kohaselt tuleks praeguse kriisi ajal rahaliselt toetada ka otseselt hätta sattunud inimesi. Näiteks Cotton selgitas Fox Newsile antud intervjuus, et praegused plaanid nagu maksukärped ei aita neid inimesi, kes juba hetkel tõsiselt hädas on - ehk peaks olema ka meetmeid, mille abil jõuaks raha koheselt löögi alla sattunud perekondadeni.