Serbia lükkas üldvalimised edasi, kehtestas öise liikumiskeelu

"Valimisi ei korraldata, kui me võitleme koroonaga. Kui see on läbi, lepime kokku uues kuupäevas valimiste jaoks," ütles Vucic telepöördumises, lisades, et otsus lepiti kokku parteide liidritega.

Parlamendivalimised olid kavandatud 26. aprillile.

Serbia president teatas telepöördumises ka öise liikumiskeelu kehtestamisest.

"Alates homsest (kolmapäevast), on liikumiskeeld kella 20.00-st kuni 05.00-ni igaühel" välja arvatud need, kellel on liikumiseks luba või kes on öövahetuses töötajad, ütles Vucic.

"Me kehtestame selle, et takistada viiruse edasist levimist," sõnas president.

Alates kolmapäeval kella 10-st hommikul ei tohi kodust väljuda eakad inimesed. Linnades on vanusepiiriks 65 eluaastat ja külades 70.

Riigi relvajõud võtavad enda kontrolli alla kõik piiripunktid, migrantide vastuvõtukeskused ja haiglad, ütles president.

Uued piirangud kehtestatakse pärast seda, kui Serbia peaminister Ana Brnabic kurtis, et eakad inimesed, kes on kõige haavatavamad uue koroonaviiruse suhtes, eiravad valitsuse üleskutset koju jääda ja vältida kõiki kontakte.

Serbias on kinnitust leidnud üle 70 nakatumise uude koroonaviirusesse. Riik kuulutas pühapäeval välja eriolukorra, sulgedes piiri välismaalastele.

Naaberriik Montenegro, mis oli viimane koroonaviiruse vaba Euroopa riik, teatas samuti esimesest kahest nakatumisjuhtumist.