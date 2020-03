Koort: piirikontrolli algne eesmärk on paljudes Euroopa riikides hägustunud

Koort rääkis "Ringvaatele" antud intervjuus, et Euroopa on sattunud justkui Schengeni-eelsesse aega ehk 1980. aastatesse ja see näitab, kui mugav inimeste elu tegelikult tänapäeval on.

Koort märkis, et suure tõenäosusega võib piirikontrolli massilise taastamise taga olla varasemast tulev pagulashirmust tekitatud paanika - soov kontrollida iga hinna eest inimeste liikumist.

Piiridel on tema sõnul aga tekkinud segadus, mis raskendanud pigem kauba liikumist kui aidanud kaasa inimeste paigal püsimisele.

Koort ütles, et tema hinnangul on algne eesmärk, miks piirikontroll sisepiiridel taastati, paljudes Euroopa riikides hägustunud.

"Sisepiiri võib taastada Schengeni reeglite kohaselt ja kasutada seal kohaseid meetodeid ehk piirikontrolli taaskehtestamine sisepiiril ei tähenda koheselt, et piirikontroll toimub sarnaselt nagu kolmanda riigiga, näiteks Venemaaga. Ehk Läti-Eesti vahel ei tule teha kõiki samu toiminguid, mida tehakse piiril Venemaaga. Samas kui vaadata järjekordi, mis Euroopas on tekkinud, siis on fakt, et sellega on üle pingutatud," rääkis ta.