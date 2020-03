Läti valitsus rakendab seoses eriolukorraga finantsmeetmeid

Muuhulgas otsustati rahastada töötajate haiguslehel viibimist riigieelarvest, lükata edasi üksikisiku tulumaksu tasumine 2020. aastal ja pikendada ettevõtete maksuvabastust ühelt aastalt kolmele.

Samuti otsustati toetada ettevõtlust finantsinstrumentidega.

Rahandusministeerium ütles, et valitsus on suuteline rakendama kõiki neid meetmeid, kuna viimastel aastatel on järgitud ettevaatlikku fiskaalpoliitikat.

Nüüd, kui on erakorraline olukord, saab Läti kasutada riigikassa vahendeid ettevõtetele ja töötajatele vajaliku toe pakkumiseks. Toetus on suunatud, rõhutas ministeerium.

"Riik pakub tervishoiusektorile vajalikku tuge ja võtab kasutusele vajalikud toetusmeetmed tagamaks, et majandusšokk oleks nii piiratud kui võimalik ja et see ei jätaks majandusele pikaajalist mõju. Riik suudab pakkuda seda toetust suurendades eelarvedefitsiiti, et minimeerida COVID-19 kriisi tagajärgi majanduse eri sektoritele ja Läti majapidamistele," ütles rahandusministeerium.

See osa töötajate haiguslehel viibimisest, mida praegu tasub tööandja, makstakse nüüd riigieelarve rahadega.