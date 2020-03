Võõrtöölised on Eestis töötamise õiguse pärast mures

Islandilt pärit pere elab Eestis, praegu on ema-isa mõlemad kodus ja töötavad arvutis. Vanem tütar õpib e-koolis. Vanemad on mõelnud Islandile naasmisele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me mõlemad haigestume, siis tõenäoliselt meie lapsed kannavad viirust. Kas keegi tahaks nad siis enam enda juurde võtta? Nii et me mõtlesime sellele," ütles Sunna Arnarsdottir.

"Me oleme seda nii ja naa vaaginud. Aga me elame siin - see on meie kodu. Ja pole suurt vahet, kas istud kodus siin või Islandil," sõnas Aegir Thor Eysteinsson.

Igaüks võrdleb tervishoiusüsteeme kodumaal ja praeguses elukohas. Islandil on paarsada nakatunut, kuid Islandi ettevõte DeCode Genetics on aidanud riigil kontrollida 2000 inimest, et leida paremini nakatumisahelaid.

Teine asi on teabe saamine arengute kohta, kui sa ei räägi kohalikku keelt.

"Valitsus võiks rohkem üritada edastada teavet inimestele, kes ei kõnele vene ega eesti keelt. Ma vaatasin, et perearsti nõuandetelefon 1220 nõustab inglise keeles kõnelejaid kaks tundi päevas. Infoliin 1247 - mulle tundub, et seal pole inglise keeles vastajaid," ütles Arnarsdottir.

Tallinna servas elab neli Ukrainast tulnud ehitajat, kes tunnevad muret töötamise õiguse pärast.

"Lubati meile vormistada töötamisõigus, aga sellega on probleem. Levib viirus ja teie ametiasutused ei tööta. Jäime ripnema - ei edasi ega tagasi. Loodame, et kõik see lõpeb - me tahame siin töötada," rääkis Oleksandr, kes soovis telekaamera ees jääda tundmatuks.

PPA kontorid on sel nädalal taas avatud. PPA teavitab töötamise õiguse pikendamisest ise tööandjat. Meeste lootus lihavõteteks Ukrainas käia aga pigem luhtub.