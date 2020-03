Merkel: Euroopa Liit kehtestab 30 päevaks sisenemiskeelu

Liikmesriigid leppisid kokku kehtestada EL-i sisenemise keeld, mis ei puuduta siiski Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmesmaade ja Briti kodanikke, lausus Merkel, lisades, et ühendus rakendab koordineeritud meetmeid, et lõksu jäänud reisijad koju tagasi tuua.

ERR-i Brüsseli korrespondent Epp Ehand rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Charles Micheli sõnul toetasid valitsusjuhid Euroopa Komisjoni ettepanekut kehtestada liikumiskeeld EL-i sisenemisele. Samuti toetasid valitsusjuhid komisjoni ettepanekuid, kuidas peaks piiranguid rakendama, et kaubavood ei saaks häiritud, et ravimid, toit ja muu jõuaksid ühtse turu kõikidesse riikidesse ning et kodanike liikumine poleks takistatud, et inimesed jõuaksid oma koduriiki.

Euroopa Liidu järgmise nädala tippkohtumine korraldatakse videokonverentsina seoses koroonaviiruse pandeemiaga, ütles Michel teisipäeval.

"Euroopa Ülemkogu, mis pidi toimuma neljapäeval ja reedel Brüsselis, ei leia (seal) aset. Taaskord, järgmisel nädalal on meil riigi- ja valitsusjuhtide videokonverents," ütles ta.