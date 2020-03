Omavalitsused on oluliselt piiranud sotsiaalteenuseid, et säästa vanemaealise elanikkonna tervist, näiteks ei saa abivajajad minna sotsiaaltöötajaga koos poodi. Teenustega tagatakse üksnes eluoluks hädavajalik.

Vanemaealine elanikkond kuulub koroonaviiruse riskirühma ja neile on antud kindel soovitus püsida nii palju kui võimalik kodus ning vältida liigseid kontakte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mida teha aga siis, kui inimene vajab igapäevaseks toimetulekuks abi? Näiteks on Võru linnas koduteenusel 70 vanemaealist elanikku. Praegust olukorda arvestades ongi sotsiaalosakonnad oma töö ümber korraldanud.

"Töö käib edasi ja me püüame tagada kõik selle, mis on neile eluks vajalik: toidu, ravimid ja kui kellelgi on vaja minna arsti juurde ja kui arst vastu võtab, siis aitame ka arsti juurde," kinnitas Nöörimaa tugikodu juhataja Maarika Loodus.

Kui tavapäraselt tähendas abi ka näiteks tubade koristamist, vanuri pesemist, temaga koos poes, apteegis, aga ka näiteks juuksuris käimist, siis praeguses olukorras neid teenuseid ei osutata ning kodukülastused on viidud n-ö säästuprogrammile.

"Kes on sellest viirusest midagi kuulnud, nemad saavad aru, aga meil on inimesi, kes ei ole kuulnudki. Ei ole neil raadiot, televiisorit, ajalehte ei loe," tõdes Võru linna avahooldustöötaja Svea Kutsar.

Sellest tulenevalt on ka abivajajate soovid tavapärasest erinevad. "Riisi ei tasu osta, sest see on Hiinast tõenäoliselt tulnud. Kohvi ka ei soovitatud osta, vaadata, kas on Hiinast pärit," selgitas Kutsar eakate soove.

Sarnased põhimõtted sotsiaaltöö tegemiseks on kasutusele võtnud ka teised omavalitsused, kellega "Aktulaane kaamera" suhtles.

Ühine murekoht vanuritega töötajatel on kaitsevahendite puudus. Neid kas pole üldse või napib.

"Ilmselt annaks inimestele turvalisuse - nii töötajatele kui ka klientidele -, kui meil oleks maske niimoodi, et me saaks neid kogu aeg vahetada. Hetkel meil ei ole selliseid maske nii palju. Ka desovahendeid meil veel mingisugune varu on, aga ka need on otsa lõppemas ja neid pole ka kuskilt saada," ütles Loodus.

Sotsiaaltöötajad paluvad kõigil, kes märkavad abivajajad, neist teada anda kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadele.