Video: esimesed reisijad said laeva peale:

Romantika väljus Sassnitzist kell 00.51.

"Tänaõhtuse Sassnitzi reisi peale on registreeritud umbes 470 inimest ja 150 autot," ütles Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link kolmapäeva hilisõhtul ERR-ile. Ta avaldas arvamust, et kõik soovijad mahuvad peale.

Neljapäeval ütles Tallinki pressiesindaja Katri Link, et laevapersonali sõnul laeva meediku poole keegi ühegi sümptomiga pöördunud ei ole. Ta rääkis, et kõigile inimestele on jagatud ka kaitsevahendid.

"Inimesed hoiavad päris palju oma kajutitesse ja üksteisest eemale," ütles Link.

Link lisas, et ilm soosib laeva õigeaegselt Riiga jõudmist. "Praegusel hetkel paistab küll, et kõik läheb plaanipäraselt ja rahulikult," ütles Link.

Üle Läti-Eesti piiri tulles ootab inimesi, kellel on õigus Eestisse siseneda, kahenädalane karantiin.

Tallinki reisilaev Romantika teeb välisministeeriumi palvel erireisi Saksamaale Sassnitzi, et tuua tagasi koju piiride sulgemise tõttu lõksu jäänud Eesti inimesed.

Tallinki juhatuse esimehe Paavo Nõgese selgituste kohaselt väljus Romantika teisipäeva õhtul kell 20 Riia sadamast, võttes sealt cargo-vedajate kaubad ja Lätti lõksu jäänud 35 sakslast, kes soovivad sõita koju, ning suundus Sassnitzi.

Romantika kapten Peeter Allast rääkis neljapäeva hommikul "Vikerhommikus", et laevale tulnud inimesed siirdusid valdavalt kohe oma kajutitesse ja heitsid puhkama.

"Eks see (laevale pääs - toim) oli tore nende jaoks. Neil oli raske mitmeid päevi piiril oodata ja paljud ei olnud saanud linade vahel magada ega ennast pesta. Sellist aktiivset vestlust meil inimestega ei toimunud. Inimesed tulid laeva, said kajutid ja jäid enamjaolt kajutitesse, et käia duši all ja heitsid puhkama," rääkis Romantika kapten.

Kapten Allasti sõnul said need, kes tahtsid keha kinnitada, ka seda soovi korral teha.

"Meil on laevas vähendatud koossseis. Ei ole nii palju inimesi, kui regulaarreisil Riia ja Stockholmi vahel. Inimesed on kaitsemaskides ja -kinnastes. Aga uus marsruut, mis see meremehe jaoks ikka erilist on," tõdes kapten.

Pileteid laevale oli võimalik osta Tallinki kodulehelt ja piletihind on sümboolne, et motiveerida inimesi ka kindlalt kohale tulema. Hinnavahe kompenseeritakse kahe riigi poolt.

Tavasituatsioonis mahutab Romantika 2000 reisijat, kuid sellises ulatuses inimeste mahutamiseks laevameeskonda ei mehitata. Nõgene ütles, et eesmärk on Eestisse tuua autodega reisijad ning sõltuvalt autode suurusest, mida praegu ei tea, saab Romantika peale võtta 260-400 autot.

Edaspidi teeb reise Tallinki laev Star ja need kestavad esialgse plaani kohaselt 18. aprillini. Igal reisil võetakse kaubaautode kõrval pardale kümme sõiduautot mõlemal suunal.

"15 edasi-tagasi reisi toimub, see tähendab, et meil on selle ajaperioodi jooksul võimalik tuua sealt vähemalt 150 autot. Kui mingil päeval on rekasid vähem, saame sõiduautode hulka suurendada," ütles Nõgene.