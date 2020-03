Saksa-Poola piirilt Rootsi jõudnud Eesti autojuht: asi läheb kenamaks

Teisipäeva õhtul jõudis Saal väikse seltskonnaga Malmösse Rootsi. Kolmapäeva hommikuks olid nad jõudnud Kappelskäri sadamasse ning neil õnnestus saada piletid Tallinki kaubalaevale, mis läheb Paldiskisse. "Oleme peaaegu juba päris õnnelikud," rääkis Saal telefoniintervjuus "Terevisioonile".

Esimesed halvad emotsioonid, mis tekkisid Saksamaa-Poola piiril, hakkavad Saali sõnul üle minema.

"Päris uhke tunne, et meil riik ikkagi hoolitseb oma kodanike eest. Et see laev sinna järele saadetakse. Meie olime lihtsalt valel ajal vales kohas."

Saali sõnul on lõksujäänutega väga hästi suheldud välisministeeriumist. "Ikkagi on huvi tuntud, kuidas meil läinud on. Meile on helistatud, kas me ikka saame koju, mis laevaga me saame. Ühe sõnaga: asi läheb kenamaks."

Ka olmelise poole pealt Saal kurtmiseks suurt põhjust ei näinud. Öösel läbi Rootsi sõites oli küll enamik bensiinijaamu kinni, aga toimetamine käis luugi kaudu ja kummikinnastega. Rootsis tegi seltskond üldse kaks peatust, kuna Rootsi on ka suure viirusriskiga riik.

Saali sõnul on Kappelskäris laevalepääsu ootel palju kaubaautosid, väiksemaid sõidukeid vähem. Laev väljub Eesti poole kell 10 Rootsi aja järgi.

Eestlased, kes mitmelt poolt Saksmaalt sõitsid välisministeeriumi üleskutse peale Saksamaa-Poola piirile (Frankfurt Oderi ääres), jäid sinna lõksu, sest vaatamata lubadustele ei lasknud Poola sõidukeid üle. Osal neist õnnestus öösel tarasid maha murdes lõksust välja murda ja siirduda Travemünde sadamasse, kust nad edasi Rootsi pääsesid.

Teisipäeva õhtul kell 20 väljus Riia sadamast Tallinki laev Romantika, et võtta peale cargo-vedajate kaubad ja Lätti lõksu jäänud sakslased, kes soovivad sõita koju.

"Sõit Saksamaale Sassnitzi kestab 24 tundi ja kõikidele inimestel on tagatud kajutid. Kolmapäeva õhtul kell 23.55 väljub laev Sassnitzist ja võtab peale eestlased ja lätlased koos autodega," rääkis Tallinki juht Paavo Nõgene.

Kui esialgne info oli, et laev sõidab Ventspilsi sadamasse, siis uue plaaniga hoopis Riiga. Laev peaks jõudma Riiga neljapäeva hilisõhtul kell 23.55.

Nõgene lisas, et neil eestlastel, kes on jõudnud Rootsi, on kaks võimalust koju naasta.

"Üks on Stockholmist Turu või Helsingi kaudu ja sealt Tallinna. Ja on ka erandkorras võimalus Kappelskäri sadamast kaubalaevaga tulla, mis sõidab Paldiskisse."