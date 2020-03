Nakatumist kinnitas Merz teisipäeval tehtud Twitteri-postituses, vahendas Reuters.

"Pühapäeval tehtud Koroona-test osutus positiivseks," selgitas ta. "Ma viibin kodus karantiinis järgmise nädala lõpuni. Õnneks on mul ainult nõrgad ja leebed sümptomid. Kõik kohtumised on tühistatud."

CDU on lükanud uue juhi valimise edasi aprilli lõppu.

Arvamusküsitluste kohaselt on 64-aastasel Merzil edumaa oma konkurendi Armin Lascheti ees edumaa.

Kui Merzi eesmärgiks on partei enne 2021. aasta oktoobris toimuvaid valimisi senisest oluliselt parempoolsemaks muuta, siis tsentrist Laschet pakub pigem CDU senise suuna järjepidevust.

Kuigi CDU juhil on suur võimalus saada paremtsentristide järgmiseks kantslerikandidaadiks, tuleb selles kokkuleppele jõuda ka Baieri liidumaa sõsarparteiga Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU). Viimane võib kantslerikandidaadiks pakkuda aga hoopis enda esimeest Markus Söderit.

65-aastane Merkel, kes on Saksamaad juhtinud ligi 15 aastat, on juba ammu kinnitanud, et ei kavatse viiendaks ametiajaks valitsusjuhiks pürgida. Tema esialgne mantlipärija Annegret Kramp-Karrenbauer teatas veebruaris, et ei kavatse pärast Merkelit liidukantsleriks kandideerida ning loobub ka Kristlik-Demokraatliku Liidu juhtimisest.